台中州廳修復工程進入最後階段 文化局8月31日入駐辦公

台中市國定古蹟台中州廳經過多年修復，工程進入最後階段，中市文化局預計8月31日入駐，日前舉辦公務員培訓課程，盼之後文化局同仁辦公時也能維護古蹟。除辦公廳舍，市府也會在州廳其他空間辦展讓民眾參觀，這部分預計10月開放。

台中州廳是日本時代興建的台中州行政中心，至今超過百年，後來也作為台中市政府的辦公廳舍，2010年台中縣市合併升格，市府辦公廳舍移往現在位於七期重劃區的新市政大樓，多任市長陸續規畫州廳的修復活化，現任市長盧秀燕上任後，2020年開始修復工程，耗資約4.2億元。

文化局表示，目前台中州廳再利用工程進入最後階段，文化局將在8月31日進駐辦公。文化局長陳佳君指出，台中州廳承載百年歷史，未來文化局不只是使用州廳來辦公，更要肩負起守護古蹟的責任，因此日前舉辦局內培訓，包含法規、巡檢到空間使用，強化同仁的維管專業。

文化局副局長游英俊過去任職於文化部文化資產局，擁有豐富文資管理實務基彥，擔任此次培訓講師，他將古蹟管理比喻為「幫老人家健檢、開處方箋」，比如台中州廳有大量木造門窗，定期開關可以防止變形與蟲害，且在空間活化和使用上應該尊重古蹟本體，遵循可逆性、非侵入性等原則。

文化局補充，除了辦公廳舍，其他空間可以舉辦展覽供民眾參觀，預計10月6日開幕，未來台中州廳的定位是「融入市民生活的公共空間」，兼具文化深度和公共價值，喚起市民對舊台中市政府的記憶，帶動舊城區的文化產業，活化並再生城市。