萬家福豐原店、健身工廠消防設備故障 中市府各開罰8萬元限期改善

針對民眾反映萬家福豐原店美食區消防設施故障一事，台中市消防局第一大隊今天接獲通報後，立即派員前往該賣場以及同棟大樓4樓的「豐原健身工廠」進行聯合稽查；現場發現兩處場所均存在火災受信總機故障、迴路斷線及探測器失靈等重大缺失，當場依消防法規定對兩家業者各開罰新台幣8萬元罰鍰，並勒令限期改善。

台中市消防局表示，公共場所的消防設備是安全防線的第一道關卡，本次稽查發現萬家福豐原店與豐原健身工廠皆未能落實設備維護，已當場依消防法第37條規定，對兩家業者個別裁處8萬元罰鍰；並強調，後續將持續追蹤複查直至設備完全符合規定為止。若業者屆期仍未改善，將依法依規採「按次累罰」，最高可處新台幣30萬元罰鍰。

針對此次因消防設備異常進而波及鐵捲門運作故障的事件，台中市經濟發展局說明，該賣場已於去年12月9日完成年度建築物公共安全檢查申報，並依規定投保公共意外責任保險，影響鐵捲門運作一事，已嚴正責令賣場業者必須加強日常維修保養，並落實場地與各項設施的日常維修與定期保養，全面保障消費者的生命財產安全。