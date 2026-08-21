彰化衛生局抽驗22件市售苦茶油產品 4件苯駢芘超標

彰化縣衛生局抽驗22件市售苦茶油產品，檢出4件致癌物苯駢芘超標，違規產品已請製造商及油品來源所轄衛生局調查，並責令業者立即下架回收。

彰化縣衛生局今天發布新聞稿表示，為維護民眾食用油脂安全，抽驗市售苦茶油產品共22件，檢驗結果有4件苯駢芘超標，檢出值介於2.1至5.6μg/kg（法規限量2.0μg/kg），違反食品安全衛生管理法規定，違規產品均已移請製造商及油品來源所轄衛生局調查辦理，並責令業者立即下架回收。

衛生局表示，不合格產品包括「富香純100%苦茶油（有效：2028.08.03、510公克±5%）」，檢出苯駢芘2.1μg/kg，其油品來源為雲林縣協億油行；「100%冷壓苦茶油（有效：2028.05.05、500ml）」，檢出苯駢芘3.6μg/kg，其油品來源為南投縣農會食品加工廠。

「松鼎高山苦茶油（有效：20271212、500ml）」，檢出苯駢芘2.9μg/kg，負責廠商為雲林縣松鼎實業股份有限公司；「祥記100%頂級茶仔油（又名苦茶油）（有效：2029.01.05、500毫升）」，檢出苯駢芘5.6μg/kg，負責廠商為台北市崇贏實業股份有限公司。