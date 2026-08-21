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從18歲到72歲 大雅機車下鄉考照135人參拜媽祖拚「All Pass」

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
大雅區寶興宮今天上午舉辦「機車下鄉考照」便民服務，讓在地鄉親免去舟車勞頓，就近考取駕照。圖／民眾提供
大雅區寶興宮今天上午舉辦「機車下鄉考照」便民服務，讓在地鄉親免去舟車勞頓，就近考取駕照。圖／民眾提供

台中市大雅區寶興宮今天上午舉辦「機車下鄉考照」便民服務，現場考生從剛滿18歲的「壽星」到72歲長輩都有，還有4位越南籍新住民與2對兄弟檔，吸引135位鄉親報名參加，立委楊瓊瓔除協調豐原監理站出動人力，更與市議員吳呈賢、吳建德考前率領考生參拜寶興宮媽祖，祈求筆試與路考順利「All Pass」。

立委楊瓊瓔表示，機車是在地鄉親日常通勤與買菜接送的重要工具，未來將持續爭取監理下鄉服務，讓廣大鄉親在家鄉附近就能輕鬆完成考照，讓在地鄉親免去舟車勞頓，就近考取駕照，大幅降低上班族、高齡者與新住民族群的負擔。

考生中72歲陳秀順，原本持有汽車駕照的她，因年滿70歲後鮮少開車，決定改考機車駕照，上個月她曾參加考試，雖順利通過筆試，但路考時在「直線平衡駕駛」飲恨，經這段時間勤加練習後今日重返戰場，她笑說已找到問題所在並加強練習，「有信心應該可以順利過關！」

另一位71歲的張阿娥則由孫子陪同前來，她說，「平日雖騎乘電動車代步，但總覺得隨時需要充電較為麻煩，不如機車只要注意油量加油即可。」不過她也坦言機車馬力較大，會拿捏好催油門的力道，藉由考照重新熟悉交通安全觀念與騎乘技巧。此外，考生王奕傑今日恰好滿18歲，生日當天便跑來挑戰考照，成為全場最特別的壽星。

市議員吳呈賢與吳建德指出，大雅、神岡及潭子等地區幅員廣闊，許多民眾因工作或距離遙遠而延宕考照，這次的便民服務安排，不但可免去免去往返監理站奔波，更造福長輩與新住民，議員們也提醒，考取駕照是第一步，實際上路後更要時刻注意路口與車況，平平安安出門與回家。

寶興宮主委張文炎表示，廟方非常榮幸能提供場地服務鄉親，期許大家順利過關後都能珍惜用路安全。

大雅區寶興宮今天上午舉辦「機車下鄉考照」便民服務，讓在地鄉親免去舟車勞頓，就近考取駕照。圖／民眾提供
大雅區寶興宮今天上午舉辦「機車下鄉考照」便民服務，讓在地鄉親免去舟車勞頓，就近考取駕照。圖／民眾提供

大雅區寶興宮今天上午舉辦「機車下鄉考照」便民服務，讓在地鄉親免去舟車勞頓，就近考取駕照。圖／民眾提供
大雅區寶興宮今天上午舉辦「機車下鄉考照」便民服務，讓在地鄉親免去舟車勞頓，就近考取駕照。圖／民眾提供

大雅區寶興宮今天上午舉辦「機車下鄉考照」便民服務，讓在地鄉親免去舟車勞頓，就近考取駕照。圖／民眾提供
大雅區寶興宮今天上午舉辦「機車下鄉考照」便民服務，讓在地鄉親免去舟車勞頓，就近考取駕照。圖／民眾提供

媽祖 機車 楊瓊瓔 路考

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