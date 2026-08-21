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台中龍井建案損國小操場、14戶民宅 市府祭重罰：開學前沒修好不准動

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市都發局昨會同結構技師公會現勘龍井建案工地損鄰案，圖為龍泉國小跑道修復現況。圖／台中市政府提供
台中市都發局昨會同結構技師公會現勘龍井建案工地損鄰案，圖為龍泉國小跑道修復現況。圖／台中市政府提供

台中市龍井區龍泉國小旁一處建案工地施工傳出損鄰爭議，傳出國小操場PU跑道、風雨球場受損，14戶透天厝抱怨出現傾斜、下陷。台中市都發局昨再度會同結構技師公會突擊現勘，發現基地排樁間有明顯滲漏現象，基於公共安全考量，勒令工地停工，並依建築法重罰9萬元。

都發局說明，該建案領有建造執照，規模為地上13層、地下3層，目前正開挖地下室；因近期發生多次公安問題，且有相關損鄰反映，都發局昨再次邀集結構工程技師公會現勘。

都發局指出，經會勘基地開挖安全監測數值並無明顯變化，但基地內排樁間有明顯滲漏現象，已勒令工地停工，並要求加強鄰房安全監測、委託專業技師公會辦理安全鑑定；完成改善並經第三方公正專業單位確認安全無虞後，才可申請復工。

都發局表示，面對下周8月27日開學，已針對龍泉國小PU跑道受損納入施工損鄰列管，並要求承造人在8月27日前完成改善，後續應檢附風雨球場安全鑑定及PU跑道透地雷達鑑定報告。周邊鄰房受損部分也依規列管，未完成妥處及解除列管前，將併案列管將來使用執照核發。

都發局說明，本案違反建築法第63條，依最高額度罰款9萬元，承造人移送營造業審議委員會懲處。目前辦理相關法制作業，未來一定規模建築在施工前及申請使用執照時，應檢附周邊道路透地雷達探測報告，透過施工前後成果比對，及早掌握地下孔洞、鬆動等異常情形，將持續督促本案工地落實施工安全、鄰地保護及監測，未經第三方專業單位確認安全無虞前，不得復工。

台中市都發局昨會同結構技師公會現勘龍井建案工地損鄰案，圖為基礎開挖現況。圖／台中市政府提供
台中市都發局昨會同結構技師公會現勘龍井建案工地損鄰案，圖為基礎開挖現況。圖／台中市政府提供

台中市都發局昨會同結構技師公會現勘龍井建案工地損鄰案，圖為基礎開挖現況。圖／台中市政府提供
台中市都發局昨會同結構技師公會現勘龍井建案工地損鄰案，圖為基礎開挖現況。圖／台中市政府提供

台中市都發局昨會同結構技師公會現勘龍井建案工地損鄰情況。圖／台中市政府提供
台中市都發局昨會同結構技師公會現勘龍井建案工地損鄰情況。圖／台中市政府提供

台中市都發局昨會同結構技師公會現勘龍井建案工地損鄰情況。圖／台中市政府提供
台中市都發局昨會同結構技師公會現勘龍井建案工地損鄰情況。圖／台中市政府提供

台中市都發局昨會同結構技師公會現勘龍井建案工地損鄰情況。圖／台中市政府提供
台中市都發局昨會同結構技師公會現勘龍井建案工地損鄰情況。圖／台中市政府提供

台中 建案 透天厝

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