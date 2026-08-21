綠議員控毒癌油案門神 中市副市長鄭照新怒：拒絕這個指控

中聯油致癌油案檢方日前起訴，政治風暴未歇。台中市民進黨議員今天在議會繼續批評中市府過去8年從未主動抽驗中聯油，形同門神。副市長鄭照新罕見失控，大聲回擊「拒絕這個指控」「不能說我是門神」，也強調重點是第三方檢驗機構應該主動通報。

台中市議會今天進行教育文化業務質詢。民進黨議員陳俞融詢問，剩不到兩周就要開學，學校營養午餐的團膳業者是否有足夠的安全食用油？教育局長蔣偉民答詢，安全儲油量在1周到2周之間，全台中一個月所需桶數是7340桶，目前庫存1319桶，會持續訂貨，中央也表示會照需求量配給。

陳俞融批評，市府沒有掌握油價上漲狀況，且大量毒油已經被學童吃進肚。蔣偉民回應，午餐契約內都有相關規範，若油價上漲，市府會和業者協商調價；學童是否吃到問題油、有沒有影響健康，開學後統一調查，市府也會協助學校集體訴訟。

陳俞融指出，根據起訴書，中聯油3年前就知道巴西黃豆製油容易產生苯駢芘，去年還是放寬熱值，且這次驗出超標後，高層阻止通報，說明業者自主管理機制早就失靈，但中市府還是說過去有18次查驗，明明17次都是業者自主送驗，請鄭照新回答，台中市政府是不是零主動稽查？

鄭照新表示，市府認為增加第三方檢驗單位主動通報義務，才能解決廠商自主通報漏洞，加強市府抽檢沒辦法解決問題，除非以後都採取普查，但普查可能需要10倍以上人力，這是不可能的；市府過去不是沒有稽查中聯油，也要把福懋油和福壽算進去。

陳俞融說，按照衛生局過去「資本額3000萬以上大廠會自主送驗，市府優先抽驗小廠」的作法，等同自動排除大廠，但大廠供應量大，一次出事就是超過8000公噸油品。鄭照新回應，若廠商自主送驗是無效作法，行政院修食安法就會排除，但目前政院修法版本保留，市府會遵守中央相關法令。

陳俞融痛批，鄭照新給市長盧秀燕錯誤資訊，引導盧上凱道，盧市府從不檢討只會作秀，從上到下毫無下限，不敢承認零主動稽查，鄭就是中聯油的門神。

鄭照新激動回擊，拒絕這個指控，不能說他是門神，這是人格侮辱，民進黨才是門神。陳俞融與同黨議員陳淑華走到備詢台前與鄭激烈溝通，氣氛火爆。

本次會議主席張家銨多次要求肅靜，要鄭照新坐下、議員們回座，且陳俞融質詢時間已過，輪到下一組議員質詢。接替質詢的議員曾威表示，若鄭有需要，可以先洗把臉冷靜一下；鄭照新回應不用，能夠繼續業務質詢。