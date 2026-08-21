影／太多月餅吃不完？電商平台推健康選物 聯合冰淇淋名店捐家扶

中秋佳節將至，民眾常為接到太多的月餅而煩惱。加上近年民眾健康意識抬頭，送禮的選擇逐漸轉向兼顧健康、質感與生活風格的全新潮流。以推廣「健康慢活」為核心的電商購物平台「京京樂購JIN HAPPY」，今年中秋特別以「減壓、無負擔、質感生活」為主題，推出一系列跳脫傳統框架的中秋嚴選禮盒。

京京樂購精心挑選各項符合健康概念且可以存放的商品，例如取自花蓮有機文旦柚熬製的精緻果醬、符合健康飲食需求的原味堅果，和適合各年齡層保健的健康食品，還有法國原裝進口的家居香氛精油等。

同時也與台中市草悟道商圈的「寶格冰淇淋」聯名推出「月華‧花神 典藏禮盒」裡面是嚴選哥倫比亞高海拔莊園（如瑰夏/藝伎）咖啡豆，並經深層淬取呈現的咖啡，再搭配寶格頂級冰淇淋，適合做為中秋聚餐的餐後美食。

寶格冰淇淋獲雲品集團各飯店和全台60多個大型婚宴廣場所採用，負責人陳苡榛說，為了支持「南台中家扶中心」他們和京京樂購將捐出銷售所得的5%，讓小朋友們也能過個好節。

另外，他們也已連續10年在耶誕節前為弱勢小朋友募集禮物，去年結合企業界順利募得6百份，今年目標提高到1千份，希望把愛心放大，讓更多弱勢小朋友能有耶誕禮物。