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台中市開學首週加碼大雞腿 要求團膳業者儲備油量

中央社／ 台中21日電

開學在即，台中市議員指出，開學首週市府加碼每人1隻大雞腿，要求應餐餐落實新式菜單，也應提供穩定油量給團膳業者。教育局要求團膳業者進行整備，逾半業者儲備油量不到一週。

台中市自115學年度起公私立國中小營養午餐免費，每餐新台幣60至70元。台中市議會今天召開定期會，民進黨市議員施志昌、林祈烽、林德宇關心免費營養午餐政策。

林德宇指出，開學首週，市府加碼每人可有一餐享用大雞腿，這是政策美意，但餐餐落實菜色才實際。市府應督促團膳業者落實新式菜單，讓孩子達到營養基準。開學在即，中市府禁用中聯公司相關油品，團膳業者的用油量是否足夠。

教育局長蔣偉民表示，開學首週加碼，2天肉品3天蛋類。開學前要求團膳業者進行物資整備，目前掌握21家團膳業者儲備油量狀況，有8家業者可支應一週以上用油量，其他業者也可支應3、4天，經發局已向中央反映協助調度。

施志昌提到，營養午餐免費後，團膳業者恐因成本壓力，轉向採購便宜食材，若市府沒有嚴格規定與專案補助，高品質的在地無毒、有機食材恐成為第一個被放棄的項目。要求市府跨局處與在地農會及產銷班召開協調會，盤點農特產品產量，在團膳招標文件中明確規範，採購台中在地無毒有機食材的最低比例。

蔣偉民表示，非教育局取消有機農產品補助。他承諾將邀集相關單位與業者商討。在地有機食材的供應量是否足夠是關鍵，會請團膳業者提出每日、每週的食材需求量，與在地產量與品項進行媒合匹配，確保供應量無虞，全力研擬將在地優質農產與有機米納入招標規範。

台中 雞腿

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