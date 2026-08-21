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耗資15.2億 台中足球園區排水出包

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中國際足球園區的人工草皮球場，遇雨即傳軟木粒上浮外溢，引發排水問題。圖／台中市議員黃守達提供
台中國際足球園區的人工草皮球場，遇雨即傳軟木粒上浮外溢，引發排水問題。圖／台中市議員黃守達提供

耗資十五點二億元的台中國際足球運動休閒園區預計八月底竣工，但近日降雨後，人工草皮球場出現填充層軟木粒上浮、外溢等問題，引發市議員質疑工程品質與能否如期完工。市府則回應，待內外排水系統接通後積水將大幅改善，並已將排水列為驗收重點。

該園區規畫一座天然草皮主球場、兩座人工草皮副球場，以及選手休息室、裁判室、媒體中心與地下停車場，可容納六千名觀眾。截至八月，工程進度已達百分之九十八，預計八月底竣工、年底至明年初啟用。

有民進黨市議員黃守達等人昨在議會質詢，人工草皮副球場雖獲國際足總最高品質認證，但八月兩度降雨後，均出現大量軟木粒浮起並外溢至場外的情況，顯示排水系統恐有疑慮。

民代質疑，工程已達百分之九十八，剩下百分之二能否徹底解決排水問題？他強調足球賽在一般雨勢下仍會進行，球場排水至關重要；此外，工區也存在未設安全圍籬、出入口未落實管制等工安管理缺失，市府應在完工前全數改善。

運動局長游志祥答詢，人工草皮選用的軟木粒為考量運動安全的輕量化填充材料，遇水確實可能上浮。由於園區尚未完工，待整體內外排水系統接通後即可改善積水，過去西屯足球場施工時亦有類似前例。目前運動局已向代辦工程的新工處反映排水與工區管理問題，除將排水列為重要驗收項目外，各項缺失也會在竣工前完成改善。

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