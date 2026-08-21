快訊

趙建銘深夜返國出示離婚協議書「鐵證」 若揭隱私、詆毀一方將賠1億

影／趙建銘自越南返國抵機場 見記者僅回應「看第八條」後離去

聽新聞
0:00 / 0:00

不扛輔選？王惠美：只是沒接競總職務

聯合報／ 記者林敬家洪子凱／連線報導
彰化縣長王惠美在臉書發長文，被解讀為無意扛起輔選責任。王惠美20日表示，她是國民黨員，只是沒有接競選總部職務。記者林敬家／翻攝
彰化縣長王惠美在臉書發長文，被解讀為無意扛起輔選責任。王惠美20日表示，她是國民黨員，只是沒有接競選總部職務。記者林敬家／翻攝

藍營彰化縣長選情持續低迷，彰化縣長王惠美近日在臉書發長文，被解讀為無意扛起輔選責任；王惠美昨強調，她是國民黨員，只是沒接競選總部職務。前縣長卓伯源上節目則指黨內人士認為現階段已進入「垃圾時間」，對選情悲觀；黨主席鄭麗文則對彰化布局沒有進一步回應。

國民黨前天在彰化辦理行動中常會，彰化縣長王惠美受邀未出席，引發議論。前縣長卓伯源說，王惠美的缺席反映基層民意與壓力，透露已有藍營基層轉向支持前彰化市長邱建富。

卓伯源指出，要扭轉局勢唯有進行整合型民調，由最高者報請黨中央；他雖與謝衣鳯、洪榮章、柯呈枋聯繫且獲認同，但三人因憂重蹈覆轍不敢公開表態，甚至有人消極認為已進入「垃圾時間」。此外，卓伯源提及魏平政選情受阻且面臨資源與政治獻金未到位等困境。

國民黨彰化縣長參選人魏平政澄清，中央並未給予特定承諾僅有提名徵召，目前已有小額捐款支持，強調王惠美專注縣政就是給他最好的後盾。

彰化選情紛擾，國民黨主席鄭麗文昨出席北市藍營參選人競總開幕茶會，面對媒體提問，快步離場未回應；立委牛煦庭緩頰，徵召已定，重點在於制衡民進黨，依既有節奏推進選戰，無需過度解讀。

面對藍營對手選情低氣壓，民進黨參選人陳素月競選總部回應，不過問他黨家務事，相信選民會做出正確選擇；無黨籍參選人邱建富則指出，民調顯示自己在中間選民與藍營支持者中皆有斬獲，反映選民「選人不選黨」的傾向，強調選戰操之在己，將持續爭取認同。

2026九合一選舉 王惠美 彰化縣 魏平政

延伸閱讀

不輔選？王惠美：會盡黨員之責

誰是王惠美的白馬王子？趙少康點名「他」 基層爆料主動幫募款

聯合報黑白集／鄭麗文該擔心

選戰倒數100天！藍綠激戰新北、高雄 行動中常會彰化較勁

相關新聞

耗資15.2億 台中足球園區排水出包

耗資十五點二億元的台中國際足球運動休閒園區預計八月底竣工，但近日降雨後，人工草皮球場出現填充層軟木粒上浮、外溢等問題，引發市議員質疑工程品質與能否如期完工。市府則回應，待內外排水系統接通後積水將大幅改善，並已將排水列為驗收重點。

不扛輔選？王惠美：只是沒接競總職務

藍營彰化縣長選情持續低迷，彰化縣長王惠美近日在臉書發長文，被解讀為無意扛起輔選責任；王惠美昨強調，她是國民黨員，只是沒接競選總部職務。前縣長卓伯源上節目則指黨內人士認為現階段已進入「垃圾時間」，對選情悲觀；黨主席鄭麗文則對彰化布局沒有進一步回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。