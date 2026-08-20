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台中產業界用地需求恐急 精密園區三期開發卡在1萬多棵樹

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市精密機械科技園區廠商協進會理事長黃呈豐（右）分享自己在國外參展的經驗。記者黃寅／攝影
台中市精密機械科技園區廠商協進會理事長黃呈豐（右）分享自己在國外參展的經驗。記者黃寅／攝影

台中市產業發展迅速，產業界需地恐急，精密機械科技園區廠商協進會理事長黃呈豐今表示，上任之初曾提出幾個願景，其中在園區內設置幼托中心的目標在市府努力下，10月30日即將開幕，可以嘉惠園區內年輕員工，另還期待園區的三期開發能積極推進。

經發局官員說，精密機械科技園區三期開發目前推動中，但26公頃土地上有1萬多棵樹，在環保人士要求下，對於樹如何移植還有待思考。如果樹的問題解決即可以進入都市計畫審查，過了就可以進入開發階段。

黃呈豐今是在接待東海大學財經系實習生以及美好證券公司人員參訪時，做以上表示。黃呈豐是知名齒輪六星集團執行長，同時也是台中市機械業二代協進會（G2）創會長，被視為機械業年輕世代的代表性人物。

黃呈豐一月接任精密園區廠協會理事長時，市長盧秀燕親自出席，並表示「這個協會太重要了，因此一定要親自到。」

黃呈豐在接待參訪人員時說，從接任到現在，市府短時間內就推動了幼托中心設置，地點使用區內的服務中心空間。因為園區內的年輕勞工多，幼托中心的設置對他們是一大福音，也有助安心工作，對於產業是好事，希望三期開發也能逐步實現。

對於身為G2創會長，他認為因為在「平等、自主、開放」氛圍下，協會得以穩定成長，大家有像家人般的感情，也在彼此互助下度過了疫情、對等關稅等難關，這也是所謂台灣大肚山科技走廊裡另一個看不見的內涵。

黃呈豐對參訪的大學和碩班生分享自己在國外參展的經驗，並表示，走遍各國參展雖然辛苦，但也體驗了不同的各國文化和經歷，尤其在外國人士來台時，還能帶著外國客戶認識台灣，勉勵年輕世代應該看到事情一體的兩面，並勇於接受挑戰。

台中市精密機械科技園區廠商協進會理事長黃呈豐說，園區內設置幼托中心的目標在市府努力下，10月30日即將開幕。記者黃寅／攝影
台中市精密機械科技園區廠商協進會理事長黃呈豐說，園區內設置幼托中心的目標在市府努力下，10月30日即將開幕。記者黃寅／攝影

台中市精密機械科技園區廠商協進會理事長黃呈豐（左二）接待東海大學財經系實習生以及美好證券公司人員參訪。記者黃寅／攝影
台中市精密機械科技園區廠商協進會理事長黃呈豐（左二）接待東海大學財經系實習生以及美好證券公司人員參訪。記者黃寅／攝影

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