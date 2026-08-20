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中市議員指AI影片漸成風潮 籲市府鼓勵發展特色產業

中央社／ 台中20日電

AI影片在網路平台逐漸流行，中國國民黨台中市議員李中今天提醒市府跟上趨勢，鼓勵年輕人投入，發展特色產業，市府表示，AI技術仍有挑戰空間，是否補助確有討論空間。

台中市議會今天進行教育文化業務質詢，李中會中質詢表示，受AI影片流行衝擊，被稱為「中國好萊塢」的橫店影視基地攝影棚使用率僅剩過去的30%，要求市政府新聞局應跟上趨勢，鼓勵年輕人投入，或許也能發展出台中特色產業。

李中指出，中國橫店是知名影視拍攝基地，約有100座攝影棚，但受到AI影片流行的衝擊，這些攝影棚使用率只剩下約30%；前台中市長胡志強曾規劃2項影視計畫，分別是流行影音中心、中台灣影視基地，他質疑中台灣影視基地現在營運狀況是否受影響，目前影視業者出借情形如何。

李中認為，過去小成本電影拍攝成本約需新台幣6000萬元，現在1部AI電影製作成本不用100萬元，他舉影片「霍去病」為例，AI製作花費少，卻可以呈現過去的大場面，且台灣在電腦動畫方面有不少人才，如果朝此發展應該不錯，甚至新聞局也可以研擬補助AI劇本的方式。

台中市新聞局長欒治誼說，霧峰的中台灣影視基地最近營運狀況不錯，從2025年開始生意越來越好，現在幾乎都是9成滿，市府對任何創作都不會有歧視，也曾向營運廠商表達希望未來設備再更新以投入AI製作，但相關作為待克服。

至於是否補助AI影片製作，欒治誼表示，與影視相關委員討論過相關補助，但因AI在技術面仍有挑戰空間，其中涉及很多細項，未來補助或活動可能要分軌進行，確實有討論空間。

台中 AI 影片

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