彰化溪州鄉公所告縣議員竊占土地 縣議員反告公所毀損

彰化縣溪州鄉公所今到彰化地檢署按鈴，控告縣議員李俊諭涉嫌侵占鄉有地。李俊諭說，他家沒領拆遷補償費，但已做好搬遷準備，此舉為選舉炒作。鄉公所拿出公文聲稱，民國74年已完成徵收程序，土地和地上物補償費提存台灣銀行，李俊諭沒講實話。

溪州鄉長江淑芬、鄉民代表會主席莊正雄會同律師，今到地檢署按鈴申告李俊諭涉嫌長期竊占公有土地，並發表三點聲明，包括李俊諭持有溪州鄉復興段621、621-3地號的土地產權，在民國74年間完成都市計畫第四號及第十四號道路工程的徵收取得程序，土地法定所有權已依法移轉為公有。

原土地楊姓所有人在徵收後未依法遷出，並在地上增建未登記的鐵皮建物，李俊諭繼承後明知土地為公有財產且毫無合法使用權源，仍拒不拆除遷出返還土地，且進一作為議員服務處，近20年陸續改建建物和擴大竊占，根據農業部林業及自然保育署航測及遙測分署的歷次航空照片顯示，截至去年非法占用公有地面積已達約 395 平方公尺（約 119 坪），鄉公所多次催告均遭無視。

李俊諭表示，已找好新處所成立縣議員服務處，原址將拆屋還地，但他家從未領過拆遷補償費，為何前幾任鄉長不處理這件事，現在積極處理？鄉長江淑芬應了解箇中原因，他本來希望雙方好好溝通，鄉公所卻咄咄逼人，況且鄉公所根本沒經費興闢道路卻要拆他的房子，分明為了鄉長兒子要參選下屆鄉長。

鄉公所事後拿出公文證明民國74年已完成提存土地和地上物的徵收補償費，李俊諭及家人是否領取，鄉公所無法勉強；鄉公所也出示道路興建經費、動工進度等證明文件，進元路工程獲中央補助1億多元，今年4月3日開工，目前只剩臨門一腳工程就到溪州鄉中山路，施工過程中開挖水溝，李俊諭指稱挖到他的地，控告鄉公所建設課長，鄉公所昨收到公文。