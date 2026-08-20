打造台中大安「北汕濱海迎賓廊道」 民代共同爭取770萬9月中旬動工

為串聯台中市大安區媽祖園區與濱海樂園，同時提升海岸景觀及周邊居民休憩品質，台中市議員施志昌今天邀集台中市都發局、大安區公所及福住里長吳添福等人，前往北汕公園辦理「慈風安海-115年台中市大安區北汕濱海迎賓廊道營造計畫工程」現場會勘，計畫總經費770萬元已順利發包，預計今年9月中旬開工。

市議員施志昌表示，福住里北汕路緊鄰大安濱海樂園與大安媽祖文化園區，隨著媽祖園區即將於今年10月迎來落成，在地鄉親殷切期盼能串聯北汕路沿線公園與籃球場，讓遊客一進入北汕路就能感受到優美環境，「對外吸引觀光客，對內提供里民優質休閒空間」，帶動周邊發展。

立委蔡其昌向中央國土署爭取補助75%經費（577.5萬元），市府都發局自籌25%（192.5萬元），大安區公所表示，工程重點針對北汕公園及周邊約8,200平方公尺範圍進行改善，包含更新老舊鋪面、整理景觀綠化、優化無障礙空間與步道廊道，並建立友善生態排水系統，盼改善8200平方公尺綠地，同時導入生態排水與無障礙步道，提供民眾及高齡族群無障礙且優質的綠地空間。

福住里長吳添福指出，過去既有人行道較低且景觀燈設於步道中央影響通行，車道與人行道配置亦未盡完善，這次規劃將路燈與景觀燈移至路邊，並設置停車格優化動線，施工項目亦將種植穗花棋盤腳、草海桐、苦林盤、白水木及紅花玉芙蓉等在地海岸耐風植栽，並鋪植草皮與南美菊等地被植物，兼顧景觀與生態永續里民皆相當期待環境煥然一新。