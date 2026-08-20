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「雙媽會」祈福石岡熱氣球嘉年華 媽祖熱氣球22日登場台中首秀

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
全球唯一媽祖造型熱氣球，本周末將首度在台中石岡熱氣球嘉年華升空展演。圖／台中民政局提供
全球唯一媽祖造型熱氣球，本周末將首度在台中石岡熱氣球嘉年華升空展演。圖／台中民政局提供

「2026台中石岡熱氣球嘉年華」將於8月22日至24日在石岡區土牛運動公園盛大登場。今年活動最大亮點，為全球唯一的「台東天后宮媽祖造型熱氣球」首度移師台中展演，活動期間，石岡在地石忠宮媽祖神尊也將駐駕會場，上演難得一見的「雙媽會」，共同為山城祈福。

石岡區公所特別強調，熱氣球活動易受風況天候影響，實際升空情形將依現場專業安全評估為準。為因應大量觀光人潮，現場強化交通接駁及疏導，呼籲民眾優先搭乘大眾運輸前往。區長徐天龍並指出，今年活動以「石岡起飛．幸福山城」為主題，活動期間民眾除了可以「抬頭看媽祖」，現場還安排石忠宮傳統「鑽轎底」祈福活動，民眾採自由樂捐方式，通過媽祖鑾轎下方，祈求平安順遂，透過「看熱氣球、拜媽祖、鑽轎底」一次體驗，讓遊客感受山城濃濃的人情味與信仰文化。

周末開幕當天（22日）力邀人氣啦啦隊女神李多慧擔任開幕嘉賓，注入青春活力。活動期間更有玖壹壹、金曲歌王蕭煌奇、琳誼Ring、中信兄弟啦啦隊及YOYO家族等強大卡司輪番登台，搭配璀璨煙火及光雕秀，讓民眾從早玩到晚。

民眾最期待的熱氣球繫留體驗，現場將規劃4顆大型熱氣球登場。於8月22日至24日每天二場，時段分別為清晨5時至7時30分、下午4時至6時30分。區公所提醒，每場活動前30分鐘開放現場排隊購票，票價每張500元、限量150張，身高110公分以上兒童可由家長陪同搭乘。

台中市民政局表示，兩地媽祖跨越山海齊聚石岡，攜手為地方祈福，不僅展現傳統信仰與山城觀光交織的獨特魅力，更深化了跨縣市的文化交流。石岡熱氣球嘉年華近年已成為山城指標性的夏季品牌活動，今年透過文化創意結合，讓傳統信仰以更貼近民眾的方式呈現，進一步提升石岡觀光能見度。相關公車資訊可至「台中公車即時動態資訊網」或下載「台中Go」App查詢。更多活動詳情，請至「石岡區公所」臉書粉絲專頁查詢。

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