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台中市運會慢壘「下雨繼續打」讓選手受傷！議員要求檢討停賽機制

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市運會慢壘比賽日前發生雨天未停賽選手受傷事件，運動局長游志祥表示，裁判當下有詢問雙方隊伍，市府未來會再要求完全按照SOP，也會協助受傷球員理賠等事宜。記者陳敬丰／攝影
台中市運會慢壘比賽日前發生雨天未停賽選手受傷事件，運動局長游志祥表示，裁判當下有詢問雙方隊伍，市府未來會再要求完全按照SOP，也會協助受傷球員理賠等事宜。記者陳敬丰／攝影

台中市運會8月16日舉辦慢速壘球預賽時，后里球場下起大雨，甲場地停賽，乙場地卻繼續比賽，導致2名選手接球相撞，分別縫了13針與5針，引發爭議。議員要求建立明確的停賽標準，也要落實場地巡檢；市府表示，裁判當下有詢問雙方，未來會精進相關措施。

台中市運會16日下午在后里球場舉辦慢壘預賽，乙場地是大安區隊對上大雅區隊，比賽期間雨勢加劇，后里球場另一座甲場地率先停賽，乙場地並未停賽，也沒有開燈，場內持續下雨、積水且視線不佳，大安區隊2名球員接飛球時相撞受傷，比賽才結束。

台中市議會今天進行教育文化業務質詢，民進黨議員施志昌質詢表示，該場比賽到二局上半，場地內的積水已經淹過鞋面，為何賽務單位不盡快裁定暫停或延賽？主審是不是在計算時間，希望能打完三局，就能依照大會章程裁定勝負、提早收工？

施志昌指出，當天同一球場內，另外的甲場地不但停賽，還有開燈，乙場地既沒有停賽也沒有開燈，大型賽事前的場地維護出現問題；他有幾點建議，第一，要明訂大型比賽的停賽SOP，第二，落實賽前場地巡檢，第三，做好球員受傷的事後處理，第四，訂出停賽的補賽措施。

運動局長游志祥答詢回應，首先要對這起受傷事件表達遺憾，運動局也會做好後續的關懷傷者、協助理賠等事項；當天現場依照承辦人員回報，開始下雨後有先暫停休息，裁判也有詢問雙方球員是否繼續比賽，最後由主審裁定比賽繼續。

游志祥表示，停賽有標準作業流程，遇到下大雨或酷熱足以影響比賽，裁判要召集雙方球隊，當天可能有部分人員沒有理解，之後會要求每場比賽都按照SOP，充分告知雙方領隊；另外根據回報，當天有部分區代表隊表示，若停賽補賽，球員恐怕無法湊齊時間，希望不要延賽。

游志祥說，球場有委託當地學校維護，設施部分則是運動局負責，這部分會再精進；球員受傷事件發生後，現場有第一時間緊急醫療，後續市府會協助保險理賠等事宜。

台中市 議員 選手

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