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台中足球園區竣工在即…填充軟木粒遇雨上浮外溢　市府：列驗收重點

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中國際足球園區竣工在即，工地管理卻還有圍籬缺失等待改善狀況。圖／黃守達辦公室提供
台中國際足球園區竣工在即，工地管理卻還有圍籬缺失等待改善狀況。圖／黃守達辦公室提供

耗資15億元的台中國際足球運動休閒園區工程進度超過98%，預計本月底竣工，不過近日大雨過後，人工球場內的填充軟木粒出現上浮甚至溢出球場的狀況，議員質疑能否如期如質竣工。市府表示，內外排水連通後，積水問題會大幅改善，也會將排水系統列為驗收重點。

台中足球園區耗資15.2億元，包含一座天然草皮的主球場、二座人工草皮副球場，以及選手休息室、裁判室、媒體中心與地下停車場等，可容納6000名觀眾；截至8月，工程進度98%，市府預計8月底竣工，後續將委外營運，力拚今年底到明年初啟用。

台中市議會今天進行教育文化業務質詢。民進黨議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任質詢表示，足球園區工程進度超過98%，實際狀況堪憂，近期台中不時強降雨，園區內「經過FIFA Quality Pro」認證的人工草皮副球場，卻發生填充層的軟木粒浮起、甚至外溢到球場外的狀況。

黃守達指出，8月7日建設局長陳大田到園區視察，2天後下大雨就有軟木粒浮起外溢狀況，16日再次下大雨，到18日已經放晴，場內、周邊還是可以看到大量軟木粒，足見這不是偶發事件，園區內的排水系統顯然有問題，但工程進度超過98%，難道最後2%就能解決？

黃守達強調，足球比賽除非遇到太大的暴雨，一般雨勢都會繼續比賽，球場排水至關重要，足球園區人工草皮就算取得認證，效度也只有一年，市府須確保球場品質；此外園區工地管理也有問題，施工區未設置安全圍籬、出入口無管制等等，都需要改善。

運動局長游志祥答詢表示，人工草皮的軟木粒是填充用，為符合選手與民眾使用，採取輕量化，遇水的確會上浮乃至外溢；目前工程還在施作，內外排水系統尚未連通，等工程完成排水連通，積水狀況會大幅改善，這在過去如西屯足球場施作的時候，也有類似狀況。

游志祥說，已經向代辦工程的單位新工處反映排水狀況，也會將排水列為報竣後的驗收重點；工地管理的部分，已告知新工處改善。他強調，運動局每周會跟新工處開會，目前收到的回報進度就是8月底工程報竣，現場需要修繕改進的部分，竣工前都會完成。

議員黃守達等人指出，足球園區人工草皮球場遇雨就發生軟木粒上浮外溢，排水有問題。運動局長游志祥表示，待內外排水連通，積水問題就會大幅改善。圖／黃守達辦公室提供
議員黃守達等人指出，足球園區人工草皮球場遇雨就發生軟木粒上浮外溢，排水有問題。運動局長游志祥表示，待內外排水連通，積水問題就會大幅改善。圖／黃守達辦公室提供

台中 足球 球場

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