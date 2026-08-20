8條步道8種香氣！彰化卦山大縱走推「小山怪手工皂」詮釋路線特色

彰化「卦山大縱走」健行活動今年邁入第5年，首度推出「旅行履歷」，民眾加入「卦山無限旅行社」成為社員，完成步道任務即可累積個人旅行履歷，還能一路「升遷」挑戰經理，完成8條步道再享2次抽獎機會，活動自9月1日至11月30日登場，將有八卦山脈8條特色步道可挑戰。

彰化縣府今天舉行活動宣傳活動，縣長王惠美指出，今年推出「卦山無限旅行社」，將步道、景點、美食、店家及住宿串聯，希望民眾不只是走完步道，而是多停留、多走進聚落、品嘗在地美食，讓健行人潮轉化為地方觀光與消費動能。

今年8條路線包括彰化大佛環山步道、桃源里森林步道、花壇大嶺巷步道、芬園挑水古道、員林藤山步道、社頭十八彎及中央嶺步道、田中麒麟山步道及二水登廟步道。

活動將提供限量完登禮「小山怪香氛手工皂」，以「一皂一條步道」為概念，推出檀香、松木、茉莉、鳳梨、桂圓、稻米、芭樂及白柚8種香氣，分別對應8條步道的自然與地方特色。活動期間於指定活動日完成步道即可兌換；每完成4條步道可獲1次抽獎機會，完成8條則有2次。

此外，活動期間八卦山遊客中心將設置「卦山無限旅行社」快閃店，由小山怪擔任店長，提供旅遊資訊、紀念商品及互動體驗。