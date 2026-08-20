台中花8千萬倒學校午餐廚餘 議員籲源頭減量

台中市今年九月起推動公私立國中小及弱勢高中職學生午餐免費，因應明年全面禁止廚餘養豬，市府明年度編列八二五○萬元校園廚餘處理費，避免團膳業者將處理費轉嫁到午餐費。但議員認為金額過高，應從源頭減少廚餘，降低後端處理成本。

市府推校園免費午餐，今年度追加預算約十三億元，明年全年預算約四十一億元。台中市議會昨進行教育文化業務質詢，民進黨議員張芬郁指出，市府編列八二五○萬元，粗估每生每餐有一五○公克廚餘、全年上課天數及每公斤清運、去化費用十二點五元估算。不過，市府近年廚餘減量有成，每餐廚餘降至八十多公克，議員質疑為何仍以一五○公克編列預算。

張芬郁說，台南市校園每餐廚餘量已降至三十多公克，若台中也能比照，全年廚餘處理費可降至約一六○○萬元。她指出，教育局目前透過惜食競賽鼓勵學生減少廚餘，也補助學校辦理午餐廚餘減量計畫，每校五萬元，但若能將部分獎勵經費直接提供給班級，讓學生「吃多少、拿多少」，誘因更大。

台中教育局長蔣偉民表示，每年都有補助各校舉辦廚餘減量競賽，大型廚餘機一台動輒百萬，且需要處理的廚餘規模較大，會再研究。記者陳敬丰／攝影

教育局長蔣偉民回應，市府原先確實是以每餐八十公克廚餘量編列預算，但有議員提醒，八十公克是瀝乾後的廚餘量，實際廚餘量可能高出許多，因此教育局將基準提高至每餐一五○公克，避免未來超出預估值，導致學校出現經費不足。

蔣偉民說，目前每校五萬元的校園廚餘減量計畫已有十七校申請，另外，台中在食育力城市大調查中，教育文化項目拿下全國第一；市府每年也依各校班級數補助，推動班級及年級廚餘減量競賽，獎金約兩千至五萬元。

民進黨議員鄭功進則認為，全年八二五○萬元廚餘處理費用過高，與其花錢處理廚餘，不如增加源頭減量措施，建議教育局補助學校購置商用廚餘機。

蔣偉民表示，商用廚餘機價格較高，每台至少要百萬元以上，而且需要較大規模的廚餘量才能發揮效益，校園單一學校的廚餘量相對有限，教育局會研議，並了解學校需求。

針對校園廚餘，桃園市環保局指出，教育局正規畫委託業者清除處理，環保局也與教育局合作推動校園廚餘源頭減量，透過加強惜食教育、優化菜單及適量供餐等方式，降低剩食量，同時減輕後端廚餘清運及處理負荷。

環保局表示，因應明年全面禁止廚餘養豬政策，桃園已建置多元廚餘處理體系，目前主要透過厭氧消化及快速堆肥等方式處理廚餘，整體量能尚屬充足，可因應全面禁止廚餘養豬後增加的廚餘去化需求。