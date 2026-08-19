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即時短評／心結難解 國民黨終究要打一場沒有王惠美的選戰

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（左）今天在臉書表示，即便被賴清德總統誤解成施政成績不佳，但基於對國家元首的尊重與爭取地方重大建設的責任，仍然參與陪同賴總統的參訪行程。聯合報系資料照
彰化縣長王惠美（左）今天在臉書表示，即便被賴清德總統誤解成施政成績不佳，但基於對國家元首的尊重與爭取地方重大建設的責任，仍然參與陪同賴總統的參訪行程。聯合報系資料照

藍綠同一時間移師彰化，在各自縣長參選人競選總部舉辦行動中常會，「決戰彰化」。綠營在主席賴清德帶動下，呈現團結氣象，國民黨則等不到縣長王惠美站台輔選，王惠美甚至在臉書表示僅願盡個「黨員責任」，意謂不願為敗選結果背電鍋 。國民黨如果要終止空轉，終究要打一場「沒有王惠美的選戰」。

2026九合一選舉

王惠美未參加中常會，開撕與黨的關係，雖然鄭麗文「尊王」半小時，還稱「我們姐妹沒有心結」，但王惠美隨後在臉書中，宣洩黨中央趁她出國徵召魏平政參選的不滿，還酸慶幸在鄭麗文領導下，可以打贏選戰，她只願盡「黨員責任」做好縣政，擺明不願扛起輔選的責任。

國民黨的選情會造成目前空轉結果，就要怪鄭麗文該堅持沒有堅持，如果當初堅持以民主程序辦理初選，就沒有現在的爭端，既然採取徵召，在無法說服王惠美輔選下，就該及時換主帥，如今全黨一直空等她一人，造成藍營士氣渙散。

最讓藍營無法接受的是，王惠美不願盡黨員義務，為黨提名參選人魏平政站台輔選，同時間卻去陪總統。雖說王惠美陪同總統、行政院長行程，基於禮貎及爭取地方建設的考量無可厚非，但王惠美跟了八年，已數度遞案爭取的二林精密園區等建設，到現在獲得解決了嗎？最後還是因為選舉到了，再說會交辦，哄一哄。

王惠美被賴總統酸施政滿意度差，原本回擊「總統總算記得彰化了」，但賴總統來彰化時，王惠美在臉書表示，賴總統一下車就向她表示歉意，說日前因口誤造成她的困擾。賴總統「大街罵人，小巷道歉」的做法，王惠美卻稱讚賴總統寬宏大度。

藍營有了王惠美的輔選，可借助她執政的資源，確實有利於選情，卻不見得一定能打勝仗，如今卻因她的消極態度，又被認為與綠營搞曖昧，則會重創士氣，甚至波及縣議員、鄉鎮市長選舉，乃至成了中台灣縣市長選舉的破口。 現在，雙方也都不再演了，正式決裂，國民黨不再空轉，就要打一場沒有王惠美的選舉。

距投票只剩三個多月，國民黨主席鄭麗文宣稱彰化縣長選舉是「龜兔賽跑」，「兔子」民進黨參選人陳素月除了先起跑，而且跑得更快更勤，國民黨參選人魏平政卻沿途荊蕀，龜步蹣跚， 與其寄望兔子睡覺、偷懶，再不趕緊加快腳步，差距只會更大，再也追不上。

民進黨中常會今天移師彰化縣長參選人陳素月競選總部，在主席賴清德帶動下，展現團結氣勢。記者劉明岩／攝影
民進黨中常會今天移師彰化縣長參選人陳素月競選總部，在主席賴清德帶動下，展現團結氣勢。記者劉明岩／攝影

國民黨主席鄭麗文（左）在彰化縣長參選人魏平政（右）的陪同下，前往彰化市出席行動中常會，還表示與王惠美情同姐妹。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席鄭麗文（左）在彰化縣長參選人魏平政（右）的陪同下，前往彰化市出席行動中常會，還表示與王惠美情同姐妹。記者黃仲裕／攝影

國民黨主席鄭麗文（左）在彰化縣長參選人魏平政（右）的陪同下出席在彰化市舉行的行動中常會。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席鄭麗文（左）在彰化縣長參選人魏平政（右）的陪同下出席在彰化市舉行的行動中常會。記者黃仲裕／攝影

2026九合一選舉 彰化縣選舉 王惠美 國民黨 鄭麗文 魏平政 選情評論

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