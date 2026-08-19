彰縣大村鄉雙倫廢棄物處理場環評未過 環審會要求補正11月底再審

彰化縣大村鄉平和村雙倫一般事業廢棄物處理場開發計畫，今天進行環境影響評估報告書審查，約40名地方民代、環保團體及居民在縣立體育場前拉白布條抗議，要求在地下水、地質災害、生態等重大疑義釐清前，不應草率通過。環審會開會後，要求開發單位再提出補充、修正後再審。

雙倫案基地位於大村鄉平和村，開發面積約15公頃。居民指出，基地西側距彰化第一類活動斷層約1公里，且場址位於八卦山淺山環境，周邊涉及地下水、公共供水及保育類野生動物棲地。環評資料顯示，基地下方約200公尺有自來水公司取水井，居民擔心掩埋場若因地震、地層沉陷、極端豪雨或防滲系統老化失效，可能造成滲出水外洩，影響地下水、農業灌溉及公共供水安全。

居民並質疑，強震後若再遭遇極端豪雨，可能形成地震、邊坡及排水系統等複合災害，相關風險應進一步評估。此外，基地已調查到石虎等保育類野生動物，八卦山也是灰面鵟鷹及其他猛禽活動區域，要求評估雙倫案與鄰近三家段大型開發案的累積生態衝擊。

地方也質疑環評問卷的代表性。本案306份有效問卷中，平和村占107份，居民要求公開平和村受訪者實際支持、有條件支持及反對比例，不應僅以三村合計數據呈現地方民意。居民要求，在地下水、地質災害、生態、土地利用及累積環境影響等重大問題未充分釐清前，應採「零方案」，不予認可開發。

彰化縣環保局表示，本案位於山崩與地滑地質敏感地區，縣府於2024年審查環境影響說明書時，已認定山坡地開發、滲出水處理、用水及排水、極端氣候災害、邊坡穩定及保育類物種等議題可能造成顯著不利影響，因此依法進入第二階段環評。

環審會聽取陳情民眾意見後，經過討論，決議要求開發單位以數據說明開發的必要性、地下水及水質監測、交通及空汙影響、進場管制及監督計畫、邊教穩定及掩埋場崩滑影響與應變、溫室氣體推估等事項， 再提出補充、修正後，於11月30再送環評會審議。