七夕爆紅！南投「巨型愛心樹」 網呼：超適合告白

台東「金城武樹」聞名全台，南投有民眾分享，草屯也有一棵高大的「愛心樹」，由於今天是七夕，網友好奇詢問，甚至直呼「很適合情人節告白」。經了解，「愛心樹」位在同德高中內，校方表示，是修剪廠商的靈感，巧手造型剪出大愛心。

近日有民眾到孩子學校開班親會時，意外發現校內竟有一棵「愛心樹」，其樹形巨大，造型搶眼，她覺得十分可愛，因此拍照並放上臉書分享，吸引不少人好奇詢問地點，也因今天是七夕，有人笑稱「很適合告白」、「會變成情人節告白樹」。

經了解，該棵「愛心樹」位在草屯同德高中校內，校方指出，該棵大榕樹已經種植數十年了，由於樹高近十米，樹冠寬闊，每年都會請專業廠商修剪，見它樹形巨大，頓時有了靈感，在出動有升降機的大貨車作業下，巧手造型剪出大愛心。

同德高中也表示，這棵巨型愛心樹就在校內停車場旁，因鄰近車道，行經該校就能看到，若民眾有興趣歡迎進入校園近距離參觀，也可以拍照留念。