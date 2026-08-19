中籤率不到5% ！台中「空中聯合婚禮」飛沖繩度蜜月吸1300對新人報名

為提升結婚率及生育率，台中市政府今年首創安排66對新人赴日本沖繩舉辦「空中聯合婚禮」，將於10月20日從台中出發，由台中市長盧秀燕在航班上為新人證婚，並讓新人到沖繩度蜜月。此次活動吸引1463對新人報名，市府今舉辦公開抽籤記者會，民政局長吳世瑋抽出66對「天選新人」及備取名單，中籤率僅4.88%。

民政局指出，台中聯合婚禮今年以「婚禮加蜜月」規畫，凡通過資格審查，並全程參與活動的66對新人，可獲贈日本沖繩來回機票，10月20日自台中國際機場搭乘幸福航班前往沖繩蜜月，共度美好時光。

吳世瑋表示，今年活動吸引1463對新人報名，扣除110對重複報名後，共1353對取得抽籤資格，角逐66對正取名額，中籤率約4.88%，競爭激烈。中籤新人須於8月31日前完成結婚登記，且新人其中一方設籍台中市，市府將於9月5日前完成資格審查，若正取新人未符規定或無法配合行程，將取消資格，並依序由備取遞補。

民政局強調，為確保抽籤程序公正透明，邀請司法、法律及資訊專家全程見證，在「公平、公開、公正」原則下完成抽籤，順利抽出66對正取新人及備取名單，中籤結果將公告於民政局官網及活動專頁。