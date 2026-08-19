南投埔里長照量能吃緊 暨大開辦日照中心今啟用

南投縣埔里鎮內日間照顧機構僅5處，長照服務量能吃緊，國立暨南國際大學為此挹注資源開辦「珠仔山社區長照機構」，今天啟用收案，最高可提供60名失能、失智長輩日間照顧服務；同步與公所簽署產學合作備忘錄，盼深化在地長照量能。

暨大指出，埔里鎮高齡人口比率持續攀升，長照需求迫切，但鎮內既有日間照顧機構僅5處，服務量能長年吃緊，不少家庭甚至需跨鄉鎮尋求資源，校方為此規畫進駐珠生路「長照綜合服務場館」二、三樓開辦長照機構，服務地方鄉親長輩。

「國立暨南國際大學附設珠仔山社區長照機構」今天舉辦啟用典禮，即日起開始收案，校方表示，該長照機構已取得縣府設立許可並完成長照特約簽訂，採失能與失智混合照顧模式，範圍涵蓋埔里、魚池，最高可服務60名長者日照服務。

而該機構服務對象為65歲以上失能長輩、50歲以上失智患者、55歲以上原住民長輩及領有身心障礙證明者；機構內導入團隊自主研發的「職人賦能」、「腦友會」、「厝邊伴」3套智慧照顧系統，均以 LINE 為操作介面，以利長輩與家屬使用。

暨大與埔里鎮公所也在典禮上簽署的合作備忘錄，雙方未來將針對日照營運品質精進、整合性照護方案、服務模式評估及跨單位資源轉介等面向深度合作；同時作為暨大相關系所實習基地，從源頭培育在地專業照顧人才，緩解長照人力缺口。

暨大校長武東星說，此次附設長照機構，深化學生實務技能、教師驗證研究成效，更讓在地長輩獲得高品質的專業照顧。埔里鎮長廖志城表示，該機構是公部門與大學攜手的具體成果，公所將持續在場地維護、資源鏈結、行政流程等全力支援。

國立暨南國際大學附設珠仔山社區長照機構19日正式啟用收案，最高可提供60名長輩日照服務。圖／埔里鎮公所提供

國立暨南國際大學附設珠仔山社區長照機構19日正式啟用收案，最高可提供60名長輩日照服務。圖／埔里鎮公所提供

國立暨南國際大學附設珠仔山社區長照機構19日舉辦啟用典禮，暨大與埔里公所同步簽署合作備忘錄。圖／暨大提供