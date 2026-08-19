台中巨蛋2030年完工…還要24億內裝費 市府盼由委外營運廠商投資

台中巨蛋預定容納1.5萬人，預計2030年完工，工程經費99億元，不過僅包含建物主體，不包含內部裝修，內裝粗估還要20餘億元，議員擔心完工後市府還要投入更多經費；市府表示，內裝經費由未來的營運廠商投資，盼完工前招商成功、完工後盡速啟用。

台中巨蛋位於北屯區松竹路上，靠近洲際棒球場，市府規畫為主、副場館的「雙蛋」結構，主場館可容納1萬5500人，可用於籃球、排球、羽球等比賽以及大型演唱會，副場館容納5000人，可作為熱身練習、中小型發表會和商展；工程經費99.98億元，2024年6月動工。

台中市議會今天質詢教育文化業務。民進黨議員曾朝榮表示，台中巨蛋是北屯重要建設，他當然支持，但不代表預算可以一直追加；台中巨蛋2022年開始籌辦，經過7次流標，到實際發包時，工程經費已經從65億元上漲到99億元，這還不包含內裝費用。

曾朝榮詢問，目前台中巨蛋工程進度如何，未來會不會再追加預算？完工後何時可以啟用？內裝部分，市府過去曾估算約需24億元，屆時是否又要再投入這部分經費？主政者應該多參考國內外其他大型場館，台中巨蛋量體不夠，才導致還沒蓋好又要搞一個台中超巨蛋。

運動局長游志祥答詢表示，目前編列的99.98億元是以取得使用執照為目標，的確不包含台中巨蛋的內裝與設備等等；巨蛋採取委外營運，市府會比照國民運動中心，要求營運廠商負擔初期經費，內裝、設備等等都由廠商投資，並且必須要是最新的設備。

游志祥指出，若比照國運，通常會在取得使照後半年點交、點交後半年啟用，即完工後約需1年才會營運，不過台中巨蛋規模遠大於國運，實際啟用時間還是要看營運廠商的計畫；市府已經上網公告招商，目前是第二次招商，希望能在2030年完工前進駐，爭取盡快啟用。