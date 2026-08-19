中部全國供佛齋僧大會8月23日彰化登場 近40位高僧主持逾1.8萬人參與

「中部全國供佛齋僧大會」已連續36年在彰化縣舉辦，今年訂8月23日在縣立體育館舉行，將有40位高僧大德蒞臨主持，預計當日法師、信眾及義工與會人員超過1萬8千人，主辦單位歡迎縣民與全國民眾共襄盛舉，同植菩提，同沐法喜。

彰化縣政府今天在新聞處前咖啡藝廊為此一全國佛教盛事宣傳，民政處長長劉玉平表示，農曆7月是宗教聖月，7月15日更是「佛歡喜日」，別邀請十方信眾本月23日前往彰化縣立體育館共同參與這場供佛齋僧大會，盼能藉此弘揚孝道，將法會功德迴向給現世與歷代七世父母，也期望透過法會祈求國泰民安，祝願所有大眾平安喜樂。

釋淨旭指導法師表示，供佛齋僧大會活動自1991年起，因參訪法師眾多，便固定在彰化縣立體育館舉辦，今年活動以「弘揚孝道、淨化人心」為主題，期望透過法會功德，讓參加者的現世父母與眷屬增長福德智慧，並藉由供僧力量超拔歷代亡親、往生極樂，達到冥陽兩利的極大效益。

彰化縣供佛齋僧護持功德會理事長林志昌表示，今年中部全國供佛齋僧大會將邀集近40位高僧大德蒞臨主持，並供養近6千位僧寶，希望藉著供佛齋僧，讓功德迴向給自己的父母，增福增慧；也可以藉著超寫往生者位、設置往生者位，迴向給已經逝世的父母或是歷代祖先。

彰化縣供佛齋僧護持功德會總幹事林國華表示，活動分為4個階段，第一階段上午7時40分灑淨，8時25分舉行典禮，迎請大會主任委員果清長老及主壇和尚、長老法師入壇主法，並依盂蘭盆經舉行誦經及如法供養；第二階段下午1時至2時念佛共修；第三階段下午2時30分至5時，恭請高雄文殊講堂慧律長老講經說法；第四階段下午6時起，由果清長老主法放大蒙山，活動預計晚間9時30分圓滿。

主辦單位表示，活動當天，彰化火車站及台中高鐵站均備有接駁專車，周邊亦規劃停車場，方便各地信眾參與。