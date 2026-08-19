影／6到91歲一起都參加 台中全市運動大會盧秀燕揮拍「巨型匹克球」

台中市第16屆全市運動大會今天在台中市立豐原體育場辦開幕典禮，今年吸引超過7700位隊職員及選手參加，參賽選手年齡從6歲到91歲都有，開幕典禮由來自豐原、勇奪世界冠軍的「愛伯特啦啦隊」熱力應援，台中市長盧秀燕揮動巨型匹克球拍，帶領現場選手接力推動「巨型匹克球」點燃聖火，搭配五彩煙火，今年市運會正式展開。

盧秀燕和立法院副院長江啟臣、台中市議員邱愛珊等人到場，盧秀燕表示，去年的口號「Join the game 我們賽場見！」成功凝聚市民，今年以「Game on 一起上場吧！」呼籲全體市民拋開旁觀者身分，真正走進賽場、一起上場、展現自我。

今天開幕邀請3位台中優秀原住民族運動員擔任宣誓代表及火炬手。由曾於去年原住民族運動會勇奪5000公尺及傳統路跑雙金，並於去年全國運動會男子5000公尺、10000公尺摘下雙銀牌的泰雅族長跑好手田睿祥擔任運動員宣誓代表；火炬手由曾獲去年原住民族運動會青少年男子組自由式第三級角力銅牌的卑南族選手陳懷勳，及曾於2024年全民運動會滾球女子組三人賽摘下銀牌、即將代表台中出征今年全民運動會的阿美族選手楊雁琳共同擔任。

盧秀燕與來賓共同揮動特製巨型匹克球拍，一顆巨型匹克球造型充氣大球飛越選手隊伍，現場列隊選手隨即齊心協力，以雙手接力將巨球一路向後推進至聖火台前。巨球抵達定位後，由火炬手陳懷勳與楊雁琳高舉火炬、奮力跑上臺階，正式點燃聖火，現場隨即綻放沖天五彩煙火，全運會正式展開。

台中市第16屆全市運動大會今天在台中市立豐原體育場辦開幕典禮。記者游振昇／攝影

台中市第16屆全市運動大會今天在台中市立豐原體育場辦開幕典禮。記者游振昇／攝影

台中市第16屆全市運動大會今天在台中市立豐原體育場辦開幕典禮。記者游振昇／攝影

台中市第16屆全市運動大會今天在台中市立豐原體育場辦開幕典禮。記者游振昇／攝影

台中市第16屆全市運動大會今天在台中市立豐原體育場辦開幕典禮。記者游振昇／攝影

台中市第16屆全市運動大會今天在台中市立豐原體育場辦開幕典禮。記者游振昇／攝影