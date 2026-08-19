台中明年學校午餐廚餘處理費8250萬元…議員籲多元減量 市府允研議

台中市9月開始國中小營養午餐免費，市府編列明年度校園廚餘清運去化費用8250萬元，以免團膳業者將廚餘處理成本轉嫁給餐費。議員認為，8250萬元太多，還是要想辦法減少廚餘，比如班級獎勵金、補助學校購買廚餘機等等；教育局表示，會研議辦理。

台中市今年起推動公私立國中小、弱勢高中職學生營養午餐免費，今年度編列追加預算約13億元，明年全年預算約41億元；今年學校午餐廚餘還可以由養豬業者處理，明年全面禁止廚餘養豬，市府為了避免團膳業者將廚餘處理費用包入每餐餐費，編列8250萬元處理廚餘。

台中市議會今天質詢教育文化業務。民進黨議員張芬郁詢問，市府編列8250萬元，是假設每名學生每餐剩餘150公克廚餘，乘以整年上課天數，以每公斤廚餘清運加去化費用12.5元計算，不過市府推動廚餘減量有成，現在已經讓每餐剩餘廚餘降到80多公克，為何還要編這麼多錢？

張芬郁表示，以台南市為例，已經將每餐廚餘量降到30多公克，如果台中也能辦到，全年廚餘處理費可以降到1600萬左右；教育局現在有透過各種惜食競賽鼓勵學生廚餘減量，也補助校園午餐廚餘減量計畫，每校5萬元，不過她認為補助經費若能直接給班級，會更有誘因。

教育局長蔣偉民答詢表示，市府最初的確以每餐剩餘80公克編列預算，不過在議會教育文化委員會有議員建議，80公克僅僅是瀝乾過後的廚餘量，實際廚餘量要遠高於這個數字，教育局才寬列每餐剩餘150公克的數字，以免學校處理廚餘有經費短絀。

蔣偉民指出，每校5萬元的校園廚餘減量計畫補助金已經有17所學校申請，效果很好；台南市的廚餘減量做得很好，台中也不差，在食育力城市大調查的教育文化不分全國第一，每年也會按照各校班級數量補助學校經費，辦理班級與年級的廚餘減量競賽，補助2000到5萬元。

民進黨議員鄭功進認為，全年8250萬元廚餘處理費太高，教育局應該補助學校購買商用廚餘機，源頭減量。蔣偉民回應，商用廚餘機金額龐大，每台至少要百萬元以上，且需要更大規模的廚餘量，校園廚餘量較少；教育局會再研究，並與學校端溝通，看是否有這方面需求。