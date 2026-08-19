中捷紅線增2站 北延豐原火車站

台中捷運路網多線齊發，藍線土建工程上周動工，機場捷運橘線可行性研究昨獲行政院核定，進入綜合規畫階段；崇德豐原紅線去年底也有新規畫，從原本九站新增二站為十一站，向北延伸到豐原火車站，市府力拚今年完成可行性研究送中央審查。

橘線全長廿九點二三公里，北起台中國際機場，向東南經過大雅市區、水湳經貿園區、市區到屯區，停在霧峰的立法院民主議政園區附近，共十五座高架車站與十一座地下車站；市府二○二二年提報可行性研究到交通部，經過多次退回修正，交部去年核轉行政院審議。

行政院要求補充促參評估文件，經四個月審議，財政部促參平台函知橘線符合免送促參審議條件，交通部今年二月再次核轉行政院審議。民進黨台中市長參選人、立委何欣純昨透露，政院已經核定橘線可行性研究，未來中央會和地方加速推動捷運路網。

紅線崇德豐原線南起一中商圈，向北經過崇德商圈、漢神洲際購物中心、潭雅神綠園道，最後停在豐原車站商圈附近。市府去年四月啟動可行性研究，原擬九座車站，顧問公司九月提送期中報告、市府十月審查並提出修正意見，去年底的期中報告核定版本中，新增兩座車站為十一座。

市府規畫，紅線再向北延伸到豐原車站，全線長十五點四二公里，原九站全採高架，新增的二站則有三種方案，可能採高架或地下。捷工局表示，豐原車站周邊的人口與商業活動密集，也具備台鐵轉運機能，才將紅線延伸到豐原車站，強化轉乘便利性，也保留未來和豐科軸線整合的彈性。

捷工局指出，後續會評估用地條件、財務可行性與中央審議等條件，考慮將遠期路網的豐原車站與豐科軸線部分納入規畫；顧問公司上月底已提送可行性研究期末報告，市府正在審查中，預計今年提報交通部。