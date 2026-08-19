幼兒園用車安全 學者：建立跨局處聯動機制

幼童缺乏自我保護與緊急應變能力，幼兒園用車安全標準理應更加嚴格，學者與民代呼籲，市府應建立跨局處聯動機制，將交通違規紀錄即時納入教育查核，才能達到實質遏止效果。

台中市議員黃守達指出，依規定幼童專用車駕駛最近二年內不得有違規記點及肇事紀錄。雖然警察局掌握交通違規、教育局也有行政處分工具，但因兩局處缺乏資訊聯動，導致監管機制形同虛設；加上後續追蹤不足，極易造成「駕駛繳完罰單就沒事」的漏洞，安全風險依然懸在半空。

教育局強調，針對幼兒園幼童專用車交通違規情形，教育局每年函請台中市交通事件裁決處提供違規幼兒園名單，除要求幼兒園派員參加幼童專用車駕駛及隨車人員增能研習外，依相關規定，最近二年內有違規記點及肇事紀錄者，不得擔任幼童專用車駕駛。

家長表示，平時根本無法得知駕駛是否有違規紀錄，往往要等出事才知情；且許多車輛隔熱紙貼得太黑，從外面根本看不到載了多少人或有無隨車人員，盼市府提高查驗透明度並嚴查超載。

台中教育大學教師專業碩士學位學程助理教授林思騏表示，幼童專用車安全必須「人、車、路、管理」同步落實。從上車前的名冊核對、上下車清點、隨車人員配置、座位適當乘坐，到抵達園所後的車內二次確認，每個步驟都是不可或缺的安全防線。

林思騏建議，若駕駛出現重大或重複違規，系統應自動觸發跨機關通報與教育端查核。查獲問題後，除裁罰外更應導入「分級管理」，搭配限期改善、強制安全教育與持續追蹤，核心目標是降低搭乘風險而非僅止於增加罰則。此外，市府也可在兼顧個資的前提下適度透明化資訊，讓家長可確認車輛與人員資格，共同把關接送安全。