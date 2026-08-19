管理鬆散 中市娃娃車3年違規破百件

台中審計處揭露，台中市兩百二十七家幼兒園、三百四十六輛專用車，二○二三至二○二六年三月底累計達一百三十三件交通違規，審計處批評教育局針對違規業者未列入重點稽查或有效改善措施。中市教育局指出，今年已稽查一百七十一車次，將加強稽查力道。

審計處指出，二○二三至二○二六年三月底，台中公私立幼兒園累計高達一百三十三件交通違規，上述的例子還不少。今年四月稽查三幼兒園，全數未依規保存兩個月行車紀錄、甚至使用超齡駕駛、未帶駕照等，藍綠議員批，凸顯幼兒園管理幼兒專用車不但未從嚴，甚至管理鬆散。

審計處指出，有交通違規的十二所幼兒園未列入重點稽查名單，由此可見教育局未將高風險對象優先列管，要求教育局正視缺失、強化稽查機制。

民進黨市議員林德宇指出，家長因接送不便，委託幼兒園安排娃娃車接送，理應用最嚴格的標準稽查，但部分幼兒園沒按規定保存兩個月的行車紀錄，甚至代班駕駛年齡逾規定六十五歲，市府卻未落實監督，讓不少幼童身陷高風險的乘車環境，相當誇張。

國民黨市議員楊大鋐表示，一台幼童專用車上有十幾位小朋友，市府對駕駛的缺失沒要求改進，甚至沒做後續重點稽查工作；另三年來查察次數逐年減少，去年比三年前少了約八％，讓幼童長期暴露於高風險通勤環境，要求教育局正視缺失、強化稽查機制。

教育局指出，從二○二三到二○二五年，公私立幼兒園公安稽查統計，查察率從四成一到三成三，已達預定目標。將盤點幼兒園受檢情形，優先將長期未受檢或有違規紀錄者納入排查。

教育局表示，市府每月與監警單位排定六至八日執行校車及幼童專用車聯合路檢，今年已稽查一百七十一車次；另以普查方式稽查幼兒園幼童專用車，每年稽查至少六成以上車次，依規裁處、要求園方限期改善違規項目。