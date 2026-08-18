捐血活動募得罕見血恰好救人 麗明營造老董吳春山勉大學生「誠信」

已連續舉辦25年的「麗明營造公益捐血活動」，日前一連3天總計募得2384袋血液，再創新高紀錄。麗明營造董事長吳春山今表示，很幸運的是，其中募得一袋稀有的Rh陰性血，而且依制度通報後，竟恰好就有醫院的患者需求，可見冥冥之中似有安排。

另一巧合之處是，他因擔任台灣消防發展與交流協會理事長，因此在群組發送捐血的動員訊息，消防署長蕭煥章看到後私訊問說，如果可以派一台捐血車去竹山消防訓練中心，他會請學員參與。經立即連絡捐血中心，捐血中心回覆當時剛好有一台捐血車就在消防訓練中心旁的紫南宮，也因此順利募得 139 袋血，令人振奮。

吳春山說， 26 年前在一個場合，偶然聽到時任台中捐血中心主任的郭獻聲提到，每逢農曆七月因為民間忌諱，捐血中心常面臨安全庫存血量不足，於是他當下決定相挺。從第一年一次只來1台捐血車、一整天才捐得 125 袋愛心血，到現在第 25 屆（中途曾因故停辦一年），規模已達連續3天、每天都出動3台捐血車，累計募血已突破2萬2579袋，這是麗明營造與中台灣民眾攜手寫下的一段不間斷的熱血史。

吳春山今在辦公室接待東海大學財經系的美好證券暑期實習生時，特別提到上述的捐血歷程。他透露自己年輕時喜歡看偉人傳紀，知道人生一定會有困難，但只要經過努力，一定會達到「美好的事情」這些故事很鼓舞人心，尤其在苦悶時可以期許自己不要放棄，終究是要力爭上游。

他也勉勵學生們說，為人處世誠信最重要，沒有誠信任何事都做不成。他曾經有次搭機時，在機上就賣出4棟房子，一年更曾創下賣出2百多棟房子的紀錄，就是因為別人信任他，願意相信他。

麗明營造董事長吳春山（右三）今在辦公室接待東海大學財經系的美好證券暑期實習生時，特別提到舉辦捐血活動歷程。記者黃寅／攝影

麗明營造董事長吳春山（左二）今表示，很幸運的是，日前舉辦捐血活動時，募得一袋稀有的Rh陰性血，而且依制度通報後，竟恰好就有醫院的患者需求。圖／麗明營造提供