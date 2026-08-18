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台中捷運紅線擬提前延伸豐原 新增2站串聯台鐵、銜接豐科軸線

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運紅線進行可行性評估，規畫提早納入豐原車站，設兩個站。圖／市府捷運工程局提供
台中捷運紅線進行可行性評估，規畫提早納入豐原車站，設兩個站。圖／市府捷運工程局提供

台中捷運路網再向北延伸，台中市政府捷運工程局推動「崇德豐原線（紅線）」可行性研究，評估將原屬遠期路網的豐原車站提前納入，預計新增2座車站，並預留未來與豐科軸線整合，盼讓捷運更早進入豐原市中心，補強北台中及山城地區公共運輸服務。

捷工局長蘇瑞文表示，紅線是台中市區向北延伸的捷運建設，串聯北區、北屯、潭子、神岡及豐原。市府辦理可行性研究時，除檢視路廊工程可行性與運輸需求，也把地方長期關注的豐原車站銜接、市中心服務及未來豐科軸線轉乘整合納入評估，希望透過路網優化，提升北台中及山城地區公共運輸效能。

台中捷運紅線（崇德豐原線）目前尚在可行性研究階段，預計2026年完成可行性研究並提報中央審議，尚未核定動工日期與通車時程，若後續審議與綜合規畫順利，最快預計要在2035年後才有機會完工通車。

依交通部備查的台中捷運整體路網，崇德豐原線原規畫自崇德路與三民路口起，沿崇德路、承德路、豐原大道一段及中正路等主要道路，止於豐原大道與中正路口附近；至於豐科軸線則屬遠期路網，規畫服務豐原、神岡、大雅及中部科學園區等地區。

捷工局指出，經初步評估，豐原車站周邊人口、商業活動及生活服務機能集中，並具台鐵及轉運功能，因此研議將紅線延伸銜接豐原車站，預計新增2座車站，強化台鐵與捷運轉乘，也為未來豐科軸線銜接留下路網整合空間。

不過，紅線目前仍在可行性研究階段，後續還須評估工程技術、用地取得、施工影響、財務效益及中央審議等課題，並依研究成果及審查意見持續調整，市府也將透過地方溝通蒐集意見，兼顧運輸效益、區域發展與居民需求，推動台中捷運路網逐步向北延伸。

台中 台中捷運 豐原

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