繞開高風險路段 南投砸8265萬新建「伊娜谷橋」今通車

南投仁愛投83線3年前遭卡努風災重創，道路多處坍方受損，14K處路段尤為嚴重，縣府向中央爭取逾8265.5萬元災後重建，其中新建85公尺鋼構橋梁「伊娜谷橋」迴避高風險區位，確保人車通行安全，歷經1年多興建，今天正式通車。

南投縣政府指出，投83線鄉道是仁愛鄉的重要聯外道路，不僅連接萬大、松林、親愛、曲冰、萬豐、武界等部落，也是台14線的替代道路，肩負當地居民通勤、就學、就醫、農產運輸及緊急救災之責，但3年前因卡努風災，道路嚴重受損。

2023年卡努颱風的外圍環流，在南投帶來驚人雨量，連續2日累積降雨逾1050毫米，造成仁愛鄉內多處道路邊坡坍方、路基流失及道路設施嚴重阻斷，對外交通一度中斷，其中投83線14K路段尤為嚴重，縣府災後積極爭取經費推動重建。

南投縣長許淑華說，縣府向中央爭取經費8265萬5707元，推動投83線災後重建工程，考量山區生態及地質較為敏感，採用減輕開發、迴避高風險區位策略，新建長85公尺鋼構橋梁「伊娜谷橋」，同步強化周邊道路、邊坡及排水防護措施。

而因新建「伊娜谷橋」坐落於濁水溪上游與曲冰遺址一帶的河谷盆地，因此以當地親愛村松林部落早期舊稱「伊娜谷」命名，該工程於2024年12月19日開工，歷經一年多時間，總算於今年6月29日竣工，並於今天通車啟用。

許淑華說，伊娜谷橋的新建，讓鄉民都非常開心，這是仁愛鄉道路橋梁修復工程之一，縣府會持續加速整修損壞道路，並全力提升橋梁抗洪、防沖刷及整體耐災能力，提供更好的交通品質，讓民生、觀光及產業運輸等通行更加安全。

南投仁愛投83線14K處邊坡地質敏感，縣府新建「伊娜谷橋」提升通行安全，18日正式通車。圖／南投縣政府提供

南投83線新建「伊娜谷橋」迴避高風險區段，18日在縣長許淑華（中）等人剪綵後啟用通車。圖／南投縣政府提供

南投仁愛投83線14K處邊坡地質敏感，縣府新建「伊娜谷橋」提升通行安全，18日正式通車。圖／南投縣政府提供