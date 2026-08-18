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中市霧峰國道橋下新增簡易匹克球場 地方人士試打叫好
國道和快速道路橋下空間再利用是趨勢，台中市議員張芬郁今指出，經她爭取霧峰四德路498巷的國道三號高架橋下空間再利用，經開闢為幼兒滑步車場和簡易匹克球場，今點交由霧峰區公所管理，霧峰也新增一處運動休閒空間。
大里振坤宮前主委葉錦渠、四德里長廖德源和地方鄰長今受邀下場試身手，對空間活化再利用相當滿意。葉錦渠認為標線顏色可以畫得更明顯，並相信在使用者漸多下，場地設施還會加更完善。
張芬郁說，台中已經有14處國道和快速道路橋下再利用空間，過去最多設置籃球場，近年開始增設匹克球場。她感謝運動局和霧峰區公所支持，3年前先完成簡易體健設施，今年再爭取200萬經費擴增460坪的空間運用，總使用面積近千坪，已經成為四德里舉辦活動和居民運動的好場所。
廖德源說，里內很多活動都在這個橋下空間舉行，平時也很多運動民眾。為了兼顧老少居民的需求，居民都希望空間再擴充。運動局在舖面完成後畫設滑步車和三面匹克球場標線，是學校以外，霧峰區第一個座匹克球場，雖然是簡易型，但民眾初次接觸，都非常感興趣，有人一打就上癮。
葉錦渠說，霧峰打匹克球的民眾不多，希望因這個球場，帶動風氣，對於有高架橋當遮蔭，空間大通風涼爽，非常適合匹克球場使用。
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