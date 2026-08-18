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南投仁愛鄉新建伊娜谷橋通車 提升投83線原鄉交通

中央社／ 南投縣18日電

颱風卡努2023年重創仁愛鄉及投83線，5.9公里處新建「親霧橋」7月通車後，投83線14公里處「伊娜谷橋」今天通車；縣府表示，持續整修損壞道路，提供原鄉更好交通品質。

投83線是仁愛鄉萬大、松林、親愛、曲冰、萬豐、武界等部落對外聯絡要道，2023年颱風卡努降雨重創仁愛鄉，投83線沿線多處邊坡坍方、路基流失，其中5.9公里處更是嚴重中斷，經中央全額補助新台幣4305萬元，此路段新建「親霧橋」截彎取直，於7月通車。

投83線14公里處當時也交通中斷，縣府災後緊急搶通，並向中央爭取重建經費8265萬5707元，持續推動災後重建，工程2024年12月開工，採「減輕開發、迴避高風險區位」策略，新建長度85公尺鋼構橋梁，同步強化周邊道路、邊坡及排水防護設施，以提升整體耐災能力。

縣長許淑華今天出席投83線14公里處道路災修工程「伊娜谷橋」通車典禮表示，伊娜谷是當地親愛村松林部落舊稱，因此採地方提議命名「伊娜谷橋」；縣府將秉持減災、避災、韌性重建理念，持續改善原鄉山區道路及橋梁設施，打造更安全交通網。

颱風 南投

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