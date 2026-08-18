南投仁愛鄉新建伊娜谷橋通車 提升投83線原鄉交通

已連續舉辦25年的「麗明營造公益捐血活動」，日前一連3天總計募得2384袋血液，再創新高紀錄。麗明營造董事長吳春山今表示，很幸運的是，其中募得一袋稀有的Rh陰性血，而且依制度通報後，竟恰好就有醫院的患者需求，可見冥冥之中似有安排。

2026-08-18 18:00