彰化交通控制中心啟用 導入AI邁向智慧交通

彰化縣交通控制中心今天啟用，彰化縣長王惠美說，已完成彰美路一段到五段智慧路廊建置，導入人工智慧（AI）影像辨識及交通流量偵測等，強化應變調度，是彰化智慧交通里程碑。

彰化縣政府於縣立體育館設交控中心，王惠美等出席啟用典禮，彰縣府交通處期許打造更智慧、安全及高效交通環境。

王惠美說，她參訪荷蘭智慧紅綠燈時，認為彰化也要推智慧交通，目前已完成彰美路一段到五段智慧路廊建置，於8處重要路口建置32座AI即時影像監視器，導入AI影像辨識及交通流量偵測等，即時掌握路口情形，將車流等資訊回傳交控中心分析。

她說，一旦車流壅塞就啟動調整路口聯網號誌、避免塞車，且可即時遠端監測號誌控制器運作狀態；設備異常時，系統自動通報廠商檢修，有效縮短故障排除時間，提升號誌維護效率。經實際運作，路口平均延滯降低約18%，有效提升行車順暢度，減少交通壅塞。

王惠美表示，縣府未來將逐步推動東彰路廊及中央路等重要路段導入智慧號誌控制，整合縣內公民營停車場管理系統，串聯交通號誌、路況監控、停車資訊及各項交通管理功能，打造更完整智慧交通管理體系。

她說，交控中心及相關智慧交通設施建置經費約新台幣2709萬元，縣府投入約671萬元，交通部補助約2038萬元。