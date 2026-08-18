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號稱最難買到的彰監「鐵窗月餅」開賣了 低調預購仍破萬顆

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化監獄「鐵窗月餅」年年熱賣，去年電話打不進去的民眾向法務部投訴，今年彰監提前一個半月開放預購。記者簡慧珍／攝影
彰化監獄「鐵窗月餅」年年熱賣，去年電話打不進去的民眾向法務部投訴，今年彰監提前一個半月開放預購。記者簡慧珍／攝影

距離中秋節還有一個多月，號稱「最難買到的月餅」矯正署彰化監獄「鐵窗月餅」已開放預購，雖低調沒作宣傳，預購已逾萬顆。彰監今表示，今年仍限量10萬顆，蛋黃酥每顆48元，素綠豆椪每顆39元，相去年相比漲幅15%，但食材也升級。

「鐵窗月餅」每年賣到斷貨，去年提前5天開賣，才4小時被預購7萬顆，網路商城還當機，電話打不進去的民眾向法務部投訴「一上午打600多次電話打不通、訂不到。」彰監因此今年提前一個半月且沒高度宣傳預購，全台老饕沒錯過已預購逾萬顆。

彰監表示，原物料漲價及改用知名品牌同等級鹹蛋黃，「鐵窗月餅」蛋黃酥從去年每顆41元調整至48元，蛋奶素綠豆椪35元調至39元，另根據顧客反映一盒12顆若沒趕快吃完將減損風味，所以今年減量包裝，蛋黃酥每盒8顆380元，綠豆椪每盒6顆230元，禮盒及提袋配合減量包裝全部改款為淡色系，跟過去作較明顯區別。

彰監開辦「儒林工坊」烘焙技藝班，收容人學會後平日練習烘焙麵包糕點，手藝較純熟的升級製作中秋月餅，今年10人烘焙月餅並採師徒制傳承，也請來知名廠商指點，在不求利潤、用料實在、追求品質三大原則下日做5千至5500顆，開賣限量10萬顆。

彰監不僅烘焙技藝班培訓成果卓著，另一個技藝班教做花燈也是成效斐然，有多名「同學」出監後以烘焙、做花燈為業，重新開創一片天，還有學員教家人製作糕點麵包，發展成家族事業，落實彰監規畫技藝培訓的初衷。

月餅 鐵窗 中秋節 蛋黃酥 法務部

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