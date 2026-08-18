月入10萬！中市建設局首設公職律師 預計9月公開徵才

因應日益複雜的重大工程紛爭處理，並強化機關自主訴訟量能，台中市政府修正建設局組織規程，將於10月增設一名公職律師，預計9月公開徵才。台中市長盧秀燕表示，這是全國地方政府工程單位首設公職律師，將視績效決定是否推廣至其他局處。

台中市政府今召開市政會議，會中通過提案調整建設局組織規程，10月起將增設一名公職律師，並由法制局辦理發布。盧秀燕表示，中央包括國防部、衛福部設有公職律師，台中市是全國第一個地方政府工程單位設置公職律師，將視績效決定是否推廣至其他局處。

建設局長陳大田指出，重大工程動輒數百億元，法律訴訟或採購爭議，對專注工程的工程人員來說太辛苦，建設局訴訟案近百件，包括國家歌劇院啟用多年，訴訟未了，另市政路延伸工程有廠商財務跳票，捲入訴訟糾紛，若有專職的公職律師熟悉工程內容，協助機關訴訟案件，同仁就能安心工作，也能替市府把關，提供工程建議，減少訴訟案件發生。

陳大田表示，地方政府首設公職律師，建設局計畫9月公開徵才，職等約九職等以上，還有留任獎金與出庭費，推估月薪上看10萬元，只要有律師資格，執業兩年以上就可加入。