何欣純喊中市普發現金 江啟臣稱地方財政能力不一

民進黨台中市長參選人何欣純今天說，當選市長後將盤點台中市財政，追加預算普發現金。江啟臣辦公室表示，地方政府財政能力不一，落差極大，與中央稅收超徵無法類比。

總統賴清德昨天宣布明年普發現金新台幣1萬元，讓全民共享經濟成長。何欣純今天上午拜訪民進黨台中市議會黨團，她提出當選後將盤點台中市財政，在財政許可下，市議會第一會期提出追加預算，推動普發現金。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻表示，民進黨團曾提普發現金，但提案未通過。台中市政府在116年總預算中並無編列普發現金。國民黨台中市議會黨團書記長李中則說，台中市並未討論普發現金議題，總預算科目自然不會出現。

江啟臣辦公室指出，地方政府財政能力不一，落差極大，與中央稅收超徵無法類比。如果單一縣市另外普發現金，恐加深城鄉落差，形成相對剝奪感。

至於台北市長蔣萬安認為中央政府應普發現金2萬元；何欣純則問，台北市是否要普發現金。江啟臣喊話中央，加碼普發現金至少2萬元，除能呼應賴總統「AI紅利，全民共享」，突顯台灣AI產業優勢，也能促進中央與地方共榮。

台中市長盧秀燕指出，中央與地方的財政結構與稅收來源截然不同，台中市有地方稅收不足的狀況，歷年以來累計短絀尚有314億元，將持續向中央爭取合理的統籌分配款與補助，以維持地方財政穩健。

台中市副市長黃國榮在市議會備詢表示，台中市現在有許多重大建設進行，普發現金千萬不可。財政局長游麗玲指出，台中市政府的實際債務現有700多億元，短絀300多億元，116年預算要舉借73億元，不符合普發現金條件。