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彰化首座交通控制中心啟用 經實際驗證路口平均延滯降18%

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府在縣立體育館設立的縣內首座交通控制中心今天啟用，目前已完成彰美路1段至5段智慧路廊建置，縣長王惠美實際了解運作情況。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府在縣立體育館設立的縣內首座交通控制中心今天啟用，目前已完成彰美路1段至5段智慧路廊建置，縣長王惠美實際了解運作情況。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府在縣立體育館設立的縣內首座交通控制中心今天啟用，目前已完成彰美路1段至5段智慧路廊建置，經實際運作驗證，路口平均延滯降低約18%，未來也將逐步推動東彰路廊及中央路等重要路段導入智慧號誌控制，可即時掌握道路運行狀況，強化交通事件的應變與網絡調度。

彰化縣長王惠美在啟用儀中表示，此一全縣第1座交通控制中心正式啟用是彰化智慧交通的里程碑，中心及相關智慧交通設施建置經費約2709萬元，縣府投入約671萬元，爭取交通部補助約2038萬元，逐步建構彰化縣智慧交通管理體系，提供民眾更安全、便捷的通行環境。

王惠美指出，彰化縣交通控制中心導入智慧科技，整合路側設備、交通資訊與智慧管理平台，即時掌握道路運行狀況，運用大數據分析與人工智慧即時掌握交通資訊，直接分析交通需求，提供給交通決策參考，以強化交通事件的應變與網絡調度。

王惠美表示，目前已完成彰美路段1至5段智慧路廊建置，在8處重要路口建置32座AI 即時影像監視器，導入AI影像辨識及交通流量偵測等技術，即時掌握路口情形，將車流等資訊回傳交通控制中心進行分析，一旦車流壅塞時，立即啟動調整20處路口聯網號誌，避免塞車。

王惠美指出，交通控制中心還可即時遠端監測號誌控制器運作狀態，設備發生異常時，系統也將自動通報維護廠商進行檢修，有效縮短故障排除時間，提升號誌維護效率，經實際運作驗證，路口平均延滯降低約18%，有效提升行車順暢度，減少交通壅塞。

縣府未來也將逐步推動東彰路廊及中央路等重要路段導入智慧號誌控制，並將彰化縣公民營停車場管理系統整合至交通控制中心智慧交通管理平台，串聯交通號誌、路況監控、停車資訊及各項交通管理功能，打造更完整、更高效的智慧交通管理體系。

縣議員施佩妤代表致詞表示，未來希望縣府可以加緊步伐，增加所有交通行人各項的安全跟控制，只要是好的部分、是進步的環節，議員一定不遺餘力地支持，為彰化的交通安全來努力。

彰化縣政府在縣立體育館設立的縣內首座交通控制中心今天啟用，目前已完成彰美路1段至5段智慧路廊建置，縣長王惠美（右1）實際了解運作情況。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府在縣立體育館設立的縣內首座交通控制中心今天啟用，目前已完成彰美路1段至5段智慧路廊建置，縣長王惠美（右1）實際了解運作情況。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府在縣立體育館設立的縣內首座交通控制中心今天啟用，可即時掌握道路運行狀況，提供給交通決策參考，強化交通事件的應變與網絡調度。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府在縣立體育館設立的縣內首座交通控制中心今天啟用，可即時掌握道路運行狀況，提供給交通決策參考，強化交通事件的應變與網絡調度。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府在縣立體育館設立的縣內首座交通控制中心今天啟用，目前已完成彰美路1段至5段智慧路廊建置，縣長王惠美實際了解運作情況。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府在縣立體育館設立的縣內首座交通控制中心今天啟用，目前已完成彰美路1段至5段智慧路廊建置，縣長王惠美實際了解運作情況。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府在縣立體育館設立的縣內首座交通控制中心今天啟用，目前已完成彰美路1段至5段智慧路廊建置，縣長王惠美（右1）實際了解運作情況。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府在縣立體育館設立的縣內首座交通控制中心今天啟用，目前已完成彰美路1段至5段智慧路廊建置，縣長王惠美（右1）實際了解運作情況。記者劉明岩／攝影

交通部 彰化 王惠美

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