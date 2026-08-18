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台61線彰化鹿港休息站動土 預計116年5月中完工

中央社／ 彰化18日電

台61線彰化鹿港休息站工程今天動土，預計明年5月中完工，屆時除提供用路人休息補給服務，公路局也期待串聯周邊，帶動地方觀光及經濟發展。

交通部公路局中區養護工程分局長傅立祥、民進黨立委陳秀寳、國民黨立委謝衣鳯、民進黨立委陳素月團隊及彰化縣政府參議柯呈枋等人，出席鹿港休息站工程開工祈福儀式。

中區養護工程分局透過新聞稿表示，台61線西濱快速公路縱貫台灣西部沿海地區，為全台最長快速公路，全長約301.8公里。因應用路人餐飲及如廁等需求，公路局109年起推動「快速公路橋下空間設置休息站」，目前新竹縣新豐、台中市大安、雲林縣口湖等3座休息站營運中。

中區養護工程分局說，台61線彰化鹿港休息站為公路局規劃開工第4座休息站，於台61線179公里處橋下規劃休息站及周邊景觀美化設施，符合在地特色與公共需求，並結合鄰近鹿港天后宮、老街、彰濱工業區，導入在地文化元素，除提供用路人安全休息補給便利場所，也期望帶動地方觀光及經濟發展。

台61線 鹿港 彰化

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