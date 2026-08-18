綠營猛攻中視得標台中鍋烤節宣傳案 經發局長：盧秀芳不是我妹妹啊

中國電視公司以1400萬元得標台中市政府今年鍋烤節的宣傳標案，由於中視董事長兼總經理盧秀芳就是台中市長盧秀燕的妹妹，綠營這兩天猛攻利益迴避問題。台中市經濟發展局長張峯源今表示，根據採購法，需要迴避的是他本人，盧秀芳不是他的妹妹，不存在迴避問題。

台中市議會今天質詢財經業務，民進黨議員鄭功進、林德宇、陳俞融等人批評，鍋烤節宣傳標案由中視得標，盧秀燕難道不用利益迴避嗎？盧說標案公開透明可以上網查，但上網招標只是走程序；即使法規上不用迴避，法律只是最低的道德標準，外界會怎麼看這件事？

張峯源答詢表示，根據採購法的規定，是主辦活動的機關需要利益迴避，鍋烤節是由經發局舉辦，需要利益迴避的是他本人，盧秀芳不是他妹妹，不用迴避；鍋烤節的宣傳標案有許多家媒體得標過，今年是中視，但並非單一對象。

副市長黃國榮認為，中視得標鍋烤節宣傳標案應該沒有社會觀感不佳的問題，說到底，盧秀芳是中視的董事長沒錯，但中視這家公司並不是她的，盧只是被選出來擔任董事長。