海洋教育列車到中彰投國小 活體水母帶進教室成行動海洋館

台中海洋館「海洋教育列車」下半年加開場次，10月至12月每周三發車，帶著活體水母展缸走進中彰投的國小教室成行動海洋館，吸引小學生注意和學習；8月31日開學日截止報名。上半年教育列車開放報名後48小時內即額滿。

「海洋教育列車」已實施2年走進15所國小，去年首年7校、573名學生，今年上半年8校、542名學生，累計1115人。台中海洋館表示，能提供的到校場次有限，加開場次是在既有人力與設備條件下能做的回應。

台中海洋館位於清水區，緊鄰高美濕地與大甲溪出海口，館方表示，對海線學生而言，海是生活日常；但對台中和平、東勢一帶山城的學校，要辦一趟看海的校外教學，車程與經費就不易解決。「海洋教育列車」的設計理念，既然不是每位學生都到得了海邊，就讓海洋進入教室。第一年選校刻意沿著大甲溪的流路分布，從和平區的上游一路開到清水區的出海口。

課程以台中的水文環境為敘事骨幹，緊扣台中海洋館展示主軸「從台中河川，流向世界之海」館方自編繪本「小石頭的奇幻旅程」起點台中的母親河─大甲溪。課程的後半段，教室化身為海洋館，館方帶著活體水母展缸與U-handy顯微鏡到校，由飼育員現場示範水母如何進食、豐年蝦如何成為牠們的餐點，讓學生比較海月水母與仙后水母的差異。壓軸是水母觸摸體驗。

台中海洋館企劃部副理林真表示，繪本的結論是人類對自然懷有善意，只是需要更多管道認識海洋，才有辦法做出正確的行動；連續2年將課程送進中部校園，希望這條路線不只跑完一趟就結束，而是讓海洋教育在中部的教室裡持續有人接手。

台中海洋館「海洋教育列車」下半年加開場次，10月至12月每周三發車，帶著活體水母展缸走進中彰投的國小教室。圖／台中海洋館提供