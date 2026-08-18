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總算等到了！台61線西濱快鹿港休息站今天動土 預定明年5月中完工

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
台61線西濱快速公路鹿港休息站今天上午動工，預定明年5月中旬完工，將成西濱快第4座休息站，將符合在地特色與公共需求，並結合周遭景點，帶動地方觀光及促進經濟發展。圖／公路局提供
台61線西濱快速公路鹿港休息站今天上午動工，預定明年5月中旬完工，將成西濱快第4座休息站，將符合在地特色與公共需求，並結合周遭景點，帶動地方觀光及促進經濟發展。圖／公路局提供

目前國道1號及國道3號在彰化縣路段均未設有休息站，讓彰化人引以為憾，總算台61線西濱快速公路鹿港休息站今天上午動工，預定明年5月中旬完工，將成為西濱快第4座休息站，將符合在地特色與公共需求，並結合周遭景點，帶動地方觀光及促進經濟發展。

公路局中區養護工程分局表示，台61線西濱快速公路縱貫台灣西部沿海地區，是全台最長的快速公路，全長約301.8公里，為因應用路人餐飲及如廁等需求，公路局自2020年起推動「快速公路橋下空間設置休息站」，目前新竹新豐休息站、台中大安休息站、雲林口湖休息站等都在營運中。

公路局表示，台61線彰化鹿港休息站為公路局規劃開工第4座休息站，為善加利用台61線橋下空間並提升周邊環境品質，透過專業設計與施工方案，在台61線179公里橋下，規劃設計休息站及周邊景觀美化設施，打造符合在地特色與公共需求的休息站。

公路局表示，台61線西濱快速公路鹿港休息站，並結合鄰近鹿港天后宮、老街、彰濱工業區，導入在地文化元素，除提供用路人安全休息補給便利場所，也帶動地方觀光及促進經濟發展。

地方爭取台61線鹿港休息站多年，總算如願，工程今天上午動土並舉辦祈福儀式，包括立委陳秀寳、謝衣鳯及縣府參議柯呈枋，以及公路局中區養護工程分局長傅立祥出席，工程定明年5月中旬完工。

台61線西濱快速公路鹿港休息站今天上午動工，預定明年5月中旬完工，將成為西濱快第4座休息站，將符合在地特色與公共需求，並結合周遭景點，帶動地方觀光及促進經濟發展。圖／公路局提供
台61線西濱快速公路鹿港休息站今天上午動工，預定明年5月中旬完工，將成為西濱快第4座休息站，將符合在地特色與公共需求，並結合周遭景點，帶動地方觀光及促進經濟發展。圖／公路局提供

台61線西濱快速公路鹿港休息站今天上午動工，預定明年5月中旬完工，將成西濱快第4座休息站，將符合在地特色與公共需求，並結合周遭景點，帶動地方觀光及促進經濟發展。圖／公路局提供
台61線西濱快速公路鹿港休息站今天上午動工，預定明年5月中旬完工，將成西濱快第4座休息站，將符合在地特色與公共需求，並結合周遭景點，帶動地方觀光及促進經濟發展。圖／公路局提供

台61線 鹿港 彰化

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