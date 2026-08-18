台中大安農會營運服務貼近農民 奪農金獎特優

台中市大安區農會長期深耕地方、服務農民， 日前榮獲第20屆農金獎「農業金融偏鄉服務獎─特優獎」，農會致力提升偏鄉金融服務可近性、推動普惠金融，結合農業發展與永續行動，成果再獲肯定。

為表達祝賀，農業金庫獨立董事丁文郁、顧問林宗鏞及農業金庫台中分行經理趙麗明到大安農會致贈紅榜，由大安區農會總幹事蔡建宗代表受贈；前漁業署長張致盛、前台中市政府農業局長張敬昌、外埔區農會總幹事李錦東、前台中市政府農業局長蔡精強及御鴻國際有限公司董事長莊淳惠等人到場祝賀。

大安區農會成立迄今逾百年，長期秉持服務農民、發展農業及繁榮農村的精神，提供在地民眾金融服務，更持續將金融本業與農業產業發展緊密結合，透過金融支持農民生產與地方產業，並積極彌補偏鄉數位落差，讓金融服務真正走入農村、貼近農民需求。

大安區農會總幹事蔡建宗表示，農會與一般金融機構最大的不同，在於金融服務的背後，更肩負支持農業與地方發展的使命。「農業好、農民好，農會就會好」，大安農會不只做好信用部金融服務，更將資源投入農業推廣、青年農民培育、食農教育、品牌行銷及地方產業發展，形成金融支持農業、農業帶動地方發展的正向循環。

大安區農會也實踐社會責任，每年透過「安心呷・農為您」愛心公益活動關懷弱勢與偏鄉，辦理「你買我捐」公益活動，並投入安泉米捐贈及弱勢關懷訪視；去年度綠色照顧共辦理40場次、服務1925人次，從金融、農業延伸至長者照顧與社會關懷，讓農會成為地方重要的支持力量。