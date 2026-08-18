快訊

台中警員再爆「紅白單」圖利涉貪 中檢搜索帶回11人、聲押1警

趙建銘「大學生女友」學校曝光 陳幸妤：帶爸爸去趙診所沒人理我們

新北市警察局交通警察 邀8男在母校激戰、拍性愛片下場慘了

聽新聞
0:00 / 0:00

綠線運量增8.6%＋藍線開工！鄉林賴正鎰：台中邁入軌道經濟新時代

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
鄉林不動產研究室指出，台中捷運已逐步融入市民上下班日常通勤與生活交通，台中已正式邁入「軌道經濟」升級的新時代。圖／鄉林不動產研究室提供
鄉林不動產研究室指出，台中捷運已逐步融入市民上下班日常通勤與生活交通，台中已正式邁入「軌道經濟」升級的新時代。圖／鄉林不動產研究室提供

台中捷運綠線上半年旅運量突破904萬人次，較去年同期成長8.6%。以6月來看，18站進站人次合計逾151萬人次，平均每日進站突破5萬人次。鄉林不動產研究室指出，台中捷運已逐步融入市民上下班日常通勤與生活交通。隨著捷運藍線主線工程已於8月12日動工，以及綠線延伸線持續推進，橘、紅、紫線等路網規畫逐步展開，台中已正式邁入「軌道經濟」升級的新時代。

鄉林不動產研究室說，捷運綠線通車迄今屆滿5年，運量穩健成長，綠線穿梭的北屯、西屯及南屯區均已成為台中人口高度集中與成長的主力區域，串起台中的南北發展軸線，未來藍線則將打通東西向經濟廊帶。城市發展軸線將由「點」擴展成「線」，進而形成完整的路網架構。不再局限七期、舊市中心及少數重劃區。

據統計，今年6月各站日均進站人次，高鐵台中站以1.88萬人次居冠，市政府站1.24萬人次居次，文心崇德、文心中清、大慶站則分居3至5名，運量與房價是否呈正相關」也成為軌道建設能否轉化為實質房市價值的關鍵指標。其中，北屯區人口已突破31.8萬人居全市之冠，人口成長率達10%；南屯區則以5.1%緊追在後。南區大慶及烏日等站點周邊，在重劃區與推案挹注下人口持續移入，顯示捷運路網、重劃開發與人口效益已形成相互帶動的正向循環。

鄉林集團董事長賴正鎰說，台中的人口與產業發展已跨越行政區界線，每天有龐大人口在彰化、南投、苗栗與台中之間往返通勤。加速建設捷運路線的核心意義在於重新配置人口、產業、居住空間與交通動線，推動台中從「單一市中心」轉型為「多核心、跨區域」的現代化都會圈。透過軌道網絡串聯後，山、海、屯各區不再是分散的生活圈，而是形成分工互補、快速串聯的多核心城市結構。

但他建議，捷運建設應同步推動場站聯合開發、都市計畫調整、社會住宅及產業招商，並完善公車接駁、人行空間與停車轉乘（Park & Ride）系統，避免陷入「捷運通車、周邊配套未到位」的窘境。中央應加速審議與經費撥付，縮短規畫到施工的時程，降低工程延宕對城市競爭力的衝擊。當軌道路網、產業園區、國際會展中心、機場、港口與高鐵系統完成串聯，台中不僅能穩居台灣第二大城，更有機會成為中台灣的企業總部、科技產業、會展觀光與高品質居住核心。

台中 藍線 開工

延伸閱讀

三鶯線全時段通車首迎上班日 北捷曝光輸運量

總統宣布普發1萬 鄭照新：樂觀其成「先把捷運補助40億還給台中人」

桃捷綠線延伸中壢經費暴增 捷工局：爭取補助

首站上車直達市心！頂埔站150米「若水秧翠」開紅盤

相關新聞

綠營猛攻中視得標台中鍋烤節宣傳案 經發局長：盧秀芳不是我妹妹啊

中國電視公司以1400萬元得標台中市政府今年鍋烤節的宣傳標案，由於中視董事長兼總經理盧秀芳就是台中市長盧秀燕的妹妹，綠營這兩天猛攻利益迴避問題。台中市經濟發展局長張峯源今表示，根據採購法，需要迴避的是他本人，盧秀芳不是他的妹妹，不存在迴避問題。

總算等到了！台61線西濱快鹿港休息站今天動土 預定明年5月中完工

目前國道1號及國道3號在彰化縣路段均未設有休息站，讓彰化人引以為憾，總算台61線西濱快速公路鹿港休息站今天上午動工，預定明年5月中旬完工，將成為西濱快第4座休息站，將符合在地特色與公共需求，並結合周遭景點，帶動地方觀光及促進經濟發展。

濱海搖滾音樂祭2天吸引逾3萬人次 音樂帶動台中海線觀光

「2026濱海搖滾音樂祭（OurSea Chill Fest）」本月15、16日在MITSUI OUTLET PARK台中港北側廣場舉辦，二天活動吸引超過3萬人次參與，今年仍延續去年盛況並帶動台中海線旅宿、餐飲、商圈及伴手禮消費，促進海線觀光。

台中大安農會營運服務貼近農民 奪農金獎特優

台中市大安區農會長期深耕地方、服務農民， 日前榮獲第20屆農金獎「農業金融偏鄉服務獎─特優獎」，農會致力提升偏鄉金融服務可近性、推動普惠金融，結合農業發展與永續行動，成果再獲肯定。

綠線運量增8.6%＋藍線開工！鄉林賴正鎰：台中邁入軌道經濟新時代

台中捷運綠線上半年旅運量突破904萬人次，較去年同期成長8.6%。以6月來看，18站進站人次合計逾151萬人次，平均每日進站突破5萬人次。鄉林不動產研究室指出，台中捷運已逐步融入市民上下班日常通勤與生活交通。隨著捷運藍線主線工程已於8月12日動工，以及綠線延伸線持續推進，橘、紅、紫線等路網規畫逐步展開，台中已正式邁入「軌道經濟」升級的新時代。

留住人口 南投5鄉鎮發兒童禮金

南投草屯、埔里鎮今年起發放兒童「生日禮金」，一至五歲幼兒每人每年兩萬元；水里鄉明年也跟進，但鎖定一至六歲每人每年一萬元。另，集集鎮、中寮鄉則簡化流程，統一在兒童節發給一至五歲幼兒，每人兩萬元「成長禮金」，明年上路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。