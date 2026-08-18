綠線運量增8.6%＋藍線開工！鄉林賴正鎰：台中邁入軌道經濟新時代

台中捷運綠線上半年旅運量突破904萬人次，較去年同期成長8.6%。以6月來看，18站進站人次合計逾151萬人次，平均每日進站突破5萬人次。鄉林不動產研究室指出，台中捷運已逐步融入市民上下班日常通勤與生活交通。隨著捷運藍線主線工程已於8月12日動工，以及綠線延伸線持續推進，橘、紅、紫線等路網規畫逐步展開，台中已正式邁入「軌道經濟」升級的新時代。

鄉林不動產研究室說，捷運綠線通車迄今屆滿5年，運量穩健成長，綠線穿梭的北屯、西屯及南屯區均已成為台中人口高度集中與成長的主力區域，串起台中的南北發展軸線，未來藍線則將打通東西向經濟廊帶。城市發展軸線將由「點」擴展成「線」，進而形成完整的路網架構。不再局限七期、舊市中心及少數重劃區。

據統計，今年6月各站日均進站人次，高鐵台中站以1.88萬人次居冠，市政府站1.24萬人次居次，文心崇德、文心中清、大慶站則分居3至5名，運量與房價是否呈正相關」也成為軌道建設能否轉化為實質房市價值的關鍵指標。其中，北屯區人口已突破31.8萬人居全市之冠，人口成長率達10%；南屯區則以5.1%緊追在後。南區大慶及烏日等站點周邊，在重劃區與推案挹注下人口持續移入，顯示捷運路網、重劃開發與人口效益已形成相互帶動的正向循環。

鄉林集團董事長賴正鎰說，台中的人口與產業發展已跨越行政區界線，每天有龐大人口在彰化、南投、苗栗與台中之間往返通勤。加速建設捷運路線的核心意義在於重新配置人口、產業、居住空間與交通動線，推動台中從「單一市中心」轉型為「多核心、跨區域」的現代化都會圈。透過軌道網絡串聯後，山、海、屯各區不再是分散的生活圈，而是形成分工互補、快速串聯的多核心城市結構。

但他建議，捷運建設應同步推動場站聯合開發、都市計畫調整、社會住宅及產業招商，並完善公車接駁、人行空間與停車轉乘（Park & Ride）系統，避免陷入「捷運通車、周邊配套未到位」的窘境。中央應加速審議與經費撥付，縮短規畫到施工的時程，降低工程延宕對城市競爭力的衝擊。當軌道路網、產業園區、國際會展中心、機場、港口與高鐵系統完成串聯，台中不僅能穩居台灣第二大城，更有機會成為中台灣的企業總部、科技產業、會展觀光與高品質居住核心。