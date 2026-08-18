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濱海搖滾音樂祭2天吸引逾3萬人次 音樂帶動台中海線觀光

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「2026濱海搖滾音樂祭（OurSea Chill Fest）」本月15、16日在MITSUI OUTLET PARK 台中港北側廣場登場，今年吸引超過3萬人次參與。圖／台中市海線觀光發展協會提供
「2026濱海搖滾音樂祭（OurSea Chill Fest）」本月15、16日在MITSUI OUTLET PARK 台中港北側廣場登場，今年吸引超過3萬人次參與。圖／台中市海線觀光發展協會提供

「2026濱海搖滾音樂祭（OurSea Chill Fest）」本月15、16日在MITSUI OUTLET PARK台中港北側廣場舉辦，二天活動吸引超過3萬人次參與，今年仍延續去年盛況並帶動台中海線旅宿、餐飲、商圈及伴手禮消費，促進海線觀光

今年是第3屆的濱海祭，從音樂活動逐步發展為台中海線的觀光品牌。活動以「音樂帶動觀光、觀光帶動產業、產業帶動地方創生」為核心，串聯在地商家、旅宿、餐飲、文化、公益及觀光資源，參與民眾不只聽音樂，更走進海線、認識海線、消費海線。

台中市海線觀光發展協會理事長巫兆文表示，3年前大家希望海線能有一個屬於自己的品牌；3年後看到超過3萬人一起在台中港邊聽音樂，證明這個夢正在一步步實現。

今年活動延續「上天下海聽音樂」精神，結合港灣特色與青年音樂文化，持續透過消費索票等方式，把人潮導入在地店家。從活動現場到周邊旅宿、餐飲及商場，均感受到明顯人流，顯示濱海祭已逐漸具備帶動區域觀光經濟的能力。

主辦單位表示，活動能順利完成，要感謝中央與地方政府相關單位、MITSUI OUTLET PARK台中港、企業贊助夥伴、協力廠商、地方商家、表演團隊、工作人員、志工及所有參與民眾的共同支持。

音樂 台中 觀光

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