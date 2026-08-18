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留住人口 南投5鄉鎮發兒童禮金

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投集集鎮、中寮鄉明年起發放兒童節禮金，一至五歲幼兒每人每年兩萬元。記者賴香珊／攝影
南投集集鎮、中寮鄉明年起發放兒童節禮金，一至五歲幼兒每人每年兩萬元。記者賴香珊／攝影

南投草屯、埔里鎮今年起發放兒童「生日禮金」，一至五歲幼兒每人每年兩萬元；水里鄉明年也跟進，但鎖定一至六歲每人每年一萬元。另，集集鎮、中寮鄉則簡化流程，統一在兒童節發給一至五歲幼兒，每人兩萬元「成長禮金」，明年上路。

受高齡化、少子化影響，南投縣「生不如死」狀況加劇，加上台中、彰化等周邊縣市磁吸，人口外流嚴重，全縣人口逐年減少，總人口跌破五十萬大關，目前僅剩四十六點六萬人，各鄉鎮市為留住人口、甚至搶人，加碼社會福利提高居住誘因。

其中，為友善育兒，南投縣府及地方公所均設置發放生育獎勵金，每胎從一萬至七萬元不等。

草屯、埔里兩鎮自今年起加發兒童生日禮金兩萬元，從一歲養到五歲可多領十萬元。水里鄉明年度也跟進，發放一至六歲生日禮金，每人一萬元。

集集鎮、中寮鄉則從明年起發放兒童節禮金，中寮公所表示，考量近年出生人數低，去年全鄉新生兒不到四十人，五歲以下幼兒僅約兩百人，為鼓勵生育並留人，評估鄉庫在撙節支出下已無負債，且新設納骨塔開源，明年起發放「兒童節禮金」。

中寮兒童禮金發放有別於生日禮金，統一於兒童節發放，家長只要第一年提交資料申請，後續會直接造冊匯款，簡化申請流程；但要注意，幼兒須在兒童節前設籍中寮滿六個月，新生兒父母至少一方須設籍中寮滿一年，才符合申領資格。

集集公所則表示，鎮庫先前負債約三千萬元，但經公所開源節流，已全部還清，甚至還有盈餘可供社福之用，與鎮代會討論後決定發放兒童成長禮金，相關預算已編列，預計將從明年兒童節起開始發放，申請資格及受理期間尚待研議公告。

南投 人口 南投縣

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