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不良建案3度肇災！龍泉國小跑道驚現塌陷 台中都發局：不修好不發使照

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市龍井區龍泉國小疑似受到隔壁建案影響，導致操場跑道下陷，市議員張家銨今勘查發現，現場雖已進行修復作業，但質疑此建案工地周遭發生塌陷事件已是第3次，市政府都發局卻多次同意復工，對於市府的安全把關能力打上問號，並要求作為主管機關應積極處理。

市府都發局說，獲報後已立即前往稽查，要求承造人立刻改善損壞的操場跑道及加強地下室開挖安全防護及監測，後續應加強相關維護設施，對於造成學校鄰損，業者須於27日前完成修復，否則將不核發使用執造。

張家銨說，工地去年開工後就發生鄰房傾斜的狀況，今年還發生前方道路出現天坑，如今後方的龍泉國小操場跑道、風雨球場也有塌陷情形，已經讓周遭居民、就學的孩童權益深受影響。

她說，過去多次坍塌事件都發局一開始均勒令停工，最終卻也都開放復工，但塌陷事故還是發生，不禁讓人懷疑都發局審查的復工標準是否落實、能否確實保障建案工地及周遭環境的安全？

張家銨說，開學日在即，學校裡學童活動的場域卻有多處損壞，能否來得及修復正常使用都令人質疑。周遭鄰房居民也不斷陳情房屋塌陷等問題，市政府作為主管機關應積極處理，不能再推給建商、讓事故再次發生。

都發局說，此案領有建造執照，規模為地上13層、地下3層，目前進行地下室開挖。過去停、復工均依規辦理現場查察狀況、專業技師意見及安全鑑定結果辦理。針對龍泉國小PU跑道受損，都發局已依規納入施工損鄰案件列管，承造人依規須於27日前完成修復，後續辦理和解及解除列管時，須檢附風雨球場安全鑑定及操場PU跑道透地雷達鑑定報告，確認設施及地層安全無虞。

都發局也將持續督促工地落實監測工地及周邊環境，如發現異常或公共安全疑慮，應即時處置。另為強化道路安全管理，都發局正辦理相關法制作業程序，未來一定規模以上建築物施工前及申請使用執照時，應檢附周邊道路透地雷達探測報告，透過前後成果比對，及早掌握地下孔洞、鬆動等異常情形。

台中市龍井區龍泉國小疑似受到隔壁建案影響，導致操場跑道下陷，市議員張家銨今前往勘查。圖／張家銨提供
台中市龍井區龍泉國小疑似受到隔壁建案影響，導致操場跑道下陷，市議員張家銨今前往勘查。圖／張家銨提供

台中市龍井區龍泉國小疑似受到隔壁建案影響，導致操場跑道下陷，市議員張家銨今前往勘查。圖／張家銨提供
台中市龍井區龍泉國小疑似受到隔壁建案影響，導致操場跑道下陷，市議員張家銨今前往勘查。圖／張家銨提供

台中市龍井區龍泉國小疑似受到隔壁建案影響，導致操場跑道下陷，市議員張家銨（左前）今前往勘查。圖／張家銨提供
台中市龍井區龍泉國小疑似受到隔壁建案影響，導致操場跑道下陷，市議員張家銨（左前）今前往勘查。圖／張家銨提供

台中市龍井區龍泉國小疑似受到隔壁建案影響，導致操場跑道下陷，市議員張家銨今前往勘查。圖／張家銨提供
台中市龍井區龍泉國小疑似受到隔壁建案影響，導致操場跑道下陷，市議員張家銨今前往勘查。圖／張家銨提供

台中市龍井區龍泉國小疑似受到隔壁建案影響，導致操場跑道下陷，市議員張家銨今前往勘查。圖／張家銨提供
台中市龍井區龍泉國小疑似受到隔壁建案影響，導致操場跑道下陷，市議員張家銨今前往勘查。圖／張家銨提供

建案 台中市 張家銨

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